Экономика

12:03 21.04.2021

Минэкономики Украины предлагает с 15 мая по 30 сентября запретить экспорт семян подсолнечника

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Минэкономики Украины предлагает с 15 мая по 30 сентября запретить экспорт семян подсолнечника

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства.

В пояснительной записке к документу Минэкономики уточнило, что введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника на уровне "0 тонн" позволит стабилизировать цены на данный продукт на внутреннем рынке.

Теги: #подсолнечник #экспорт #минэкономики
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