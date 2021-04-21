Минэкономики Украины предлагает с 15 мая по 30 сентября запретить экспорт семян подсолнечника

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства.

В пояснительной записке к документу Минэкономики уточнило, что введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника на уровне "0 тонн" позволит стабилизировать цены на данный продукт на внутреннем рынке.