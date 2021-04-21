Экономика

11:27 21.04.2021

Чистая прибыль Ощадбанка в I кв. сократилась в 10 раз из-за укрепления гривни

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Чистая прибыль Ощадбанка в I кв. сократилась в 10 раз из-за укрепления гривни

Чистая прибыль государственного Ощадбанка (Киев) по итогам января-марта 2021 года составила 252 млн грн, что в 10,4 раза ниже этого показателя за аналогичный период 2020 года (2,63 млрд грн), сообщила пресс-служба банка в среду.

Как сообщила пресс-служба банка агентству "Интерфакс-Украина", торговый результат от операций с финансовыми инструментами по итогам квартала был отрицательным и составил 2 млрд грн, что и имело существенное негативное влияние на объем прибыли.

Указывается, что отрицательное значение торгового результата обусловлено, в частности, переоценкой ценных бумаг в портфеле банка, связанной с колебанием курса национальной валюты и безрисковых процентных ставок в гривне и долларах США.

В то же время операционный доход Ощадбанка за первые три месяца 2021 года составил 2,1 млрд грн, в то время как в прошлом году операционных убыток составил 200 млн грн.

Чистый процентный доход банка вырос в два раза – до 2,9 млрд грн, что в банке поясняют увеличением процентного спрэда, объем которого на конец квартала составил 7%.

Чистый комиссионный доход Ощадбанка по итогам квартала вырос на 32,1% к аналогичному периоду годом ранее (г/г) до 1,4 млрд грн.

Активы банка в течение отчетного периода выросли на 9% – до 255 млрд грн, а депозитный портфель вырос на 12,1% – до 209 млрд грн.

В течение первых трех месяцев 2021 года показатель проблемной задолженности, рассчитанный по методологии Нацбанка, уменьшился на 2 п.п. - с 51% до 49%, или на 800 млн грн. Показатель по международным стандартам отчетности (NPL 90+) за квартал уменьшился тоже на 2 п.п. - с 25% до 23%, или на 600 млн грн.

"В первом квартале начал работу ключевой проект централизации, цель которого сделать Ощадбанк более эффективным институтом и, таким образом, более интересным объектом приватизации. Помогает нам в осуществлении этого проекта потенциальный инвестор - Европейский банк реконструкции и развития", - процитировала пресс-служба главу правления Ощадбанка Сергея Наумова.

Теги: #ощадбанк #прибыль
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