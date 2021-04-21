Экономика

10:19 21.04.2021

Цены на жилье после местных карантинов вырастут на 5-10% – АСНУ

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Цены на жилье после местных карантинов вырастут на 5-10% – АСНУ

Местные локдауны являются главными факторами сдерживания роста цен в разгар сезона, после отмены ограничений цены на жилье могут вырасти на 5-10%, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".

"Стабильность цен на фоне роста инфляции – это отклик рынка на карантин. С начала года, по данным Государственной службы статистики, инфляция составила 8,5% и уже превысила инфляционные прогнозы, ранее заложенные в Госбюджете Украины на 2021 год. По завершению местных локдаунов цены на жилье будут догонять инфляцию и вырастут", - сообщил Пита.

Эксперт отметил, что сейчас рост цен сдерживает снижение спроса на вторичном рынке, вызванное длительным карантином.

По его данным, на вторичном рынке Киева, Львова, Одессы, Харькова и Днепра спрос снизился в среднем на 10%, в других областных центрах - на 10-15%.

"На вторичном рынке жилья, несмотря на имеющуюся возможность для заключения сделок, очевиден рост отложенного спроса на срок от двух до четырех недель. При этом ценовая ситуация остается неизменной: рост цен сконцентрирован в основном на одно-двухкомнатных квартирах в удачных локациях и не превышает 3%", - отметил он.

По оценке эксперта, в мае-июне на вторичном рынке наибольший рост цен (до 10%) ожидается на однокомнатные квартиры в домах, с удачным расположением и построенных после 2000 года.

На первичном рынке ценовая динамика будет похожей. По прогнозам Питы, рост цен в среднем может составить до 6%.

"Ряд столичных застройщиков уже анонсировали майское увеличение стоимости квадратного метра минимум на 5-10%. Подобную "стратегию" можно воспринимать не только как корректировку цен на фоне роста курса валюты, но и как попытку вызвать искусственный ажиотаж, чтобы уже сейчас подстегнуть количество сделок", - сообщил он.

При этом подобные спекуляции эксперт считает малоэффективными, поскольку в условиях карантина они не существенно сказываются на уровне продаж.

По его прогнозам, в тех же пределах, 5-10%, в мае вырастут цены загородную недвижимость, как покупка, так и аренда.

"Накануне летнего сезона аренда загородных объектов может возрасти от 5% до 7%, сейчас именно в этом сегменте недвижимости в большинстве регионов наблюдается существенно оживление ", - пояснил Пита.

Колебания цен в сегменте нежилой недвижимости в ближайшие 1,5-2 месяца, на его взгляд, будут значительно ниже - в пределах 1-2%. Высокий спрос отмечается лишь на "фасадные" объекты в удачных локациях.

"Стабильно растет спрос на квартиры на первых этажах, переведенных в нежилой фонд, площадь которых составляет 50-70 кв. м, или же на помещения на первых этажах новостроек площадью до 100-150 кв. м. Соответственно, и ценовые колебания здесь будут более ощутимы, чем в остальных помещениях, пригодных для ритейла и офисов ", - сообщил эксперт.

Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.

Теги: #недвижимость #карантин #цены #асну
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