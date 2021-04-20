Экономика

20:26 20.04.2021

Украина готова предоставить дополнительные мощности для транзита в Европу, ждет обращение "Газпрома" - ОГТСУ

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Украина готова предоставить дополнительные мощности для транзита в Европу, ждет обращение "Газпрома" - ОГТСУ

"Оператор ГТС Украины" готов предоставить дополнительные мощности для транзита газа и РФ в ЕС для своевременного восстановления запасов газа в европейских хранилищах, сообщил глава оператора Сергей Макогон.

"В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС… "Газпрому" нужно только обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности", - написал он на своей странице в Фейсбук.

По его словам, если "Газпром" не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то альтернативное решение – позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу.

Как сообщалось, "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май. По результатам месячного аукциона платформе RBP, из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109,6 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124,6 млн куб. м в сутки.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,5 млн куб. м в сутки, в феврале – 104 млн куб. м, в марте – 119,5 млн кубов.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

 

Теги: #ес #транзит #огтсу
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