Экономика

18:21 20.04.2021

НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

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НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник перечислил в государственный бюджет 24,4 млрд грн прибыли за 2020 год, сообщается на странице НБУ в Facebook.

"В этом году по согласованию с Министерством финансов было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка", - сообщила пресс-служба Нацбанка во вторник.

В сообщении уточняется, что таким образом Нацбанк помогает правительству в преодолении эпидемии в стране.

Как сообщалось ранее, Совет НБУ на заседании 20 апреля утвердил перечисление 60%, или 24,434 млрд грн, прибыли центробанка за 2020 год, что на 26% меньше, чем запланировано в госбюджете (33 млрд грн).

Теги: #бюджет #нбу #прибыль
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