Экономика

16:53 20.04.2021

США планируют усилить кибербезопасность электроэнергетической инфраструктуры

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США планируют усилить кибербезопасность электроэнергетической инфраструктуры

Министерство энергетики США объявило о 100-дневнем плане по усилению кибербезопасности электроэнергетической инфраструктуры страны.

"Сегодня министерство энергетики объявляет 100-дневный план, чтобы улучшить кибербезопасность инфраструктуры электроснабжения нашей страны", - говорится в заявлении министерства энергетики, опубликованном американскими СМИ.

План предполагает сотрудничество министерства энергетики, частных компаний и агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности.

Объекты энергосистемы США не раз страдали от кибератак. Вашингтон считает, что за некоторыми из этих атак стоят российские хакеры.

Так, на прошлой неделе США ввели санкции против шести российских технологических компаний в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая кибератаку на IT-компанию SolarWinds. Речь идет о взломе систем ряда американских ведомств, включая Минэнерго.

В Службе внешней разведки (СВР) назвали заявления Вашингтона о причастности службы к кибератаке на SolarWinds "бредом". Глава Службы внешней России Сергей Нарышкин назвал обвинения США в адрес возглавляемого им ведомства проявлением нечестной конкуренции со стороны американских спецслужб.

Теги: #сша #кибербезопасность
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