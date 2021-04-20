Экономика

16:03 20.04.2021

Concorde Capital ожидает в 2021г рост ВВП Украины на 4,1% при инфляции 8%

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Concorde Capital ожидает в 2021г рост ВВП Украины на 4,1% при инфляции 8%

Инвесткомпания Concorde Capital ожидает рост экономики Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 8% и среднегодовом курсе 27,6 грн/$1, сообщается в обновленном макропрогнозе компании во вторник.

Согласно ему, на конец года курс будет составлять около 28,2 грн/$1, баланс текущего счета останется позитивным – $0,5 млрд, а резервы вырастут до $30,5 млрд.

По оценкам Concorde Capital, падение ВВП в первом квартале составило 2,7%.

В компании также отметили, что ревальвация гривни приостановилась в связи с усилением риска возобновления военной агрессии, и этот же риск привел к дальнейшему ослаблению интереса нерезидентов к украинскому долговому рынку.

В Concorde Capital оценивают общую потребность госбюджета в финансировании в $11,8 млрд, из которых на внутреннем рынке за счет ОВГЗ – $4,4 млрд, международных финансовых организаций – $1,8-4,6 млрд, что вынуждает искать еще $5,5-2,8 млрд в других источниках.

В компании указали, что по состоянию на 19 апреля чистое привлечение на рынке ОВГЗ составило только 6 млрд грн, хотя в прошлом году результат был еще хуже – "минус" 3 млрд грн.

В следующем году Concorde Capital ожидает замедление роста до 3,5% при снижении инфляции до 5,5%.

Как сообщалось, в минувшем году ВВП Украины упал на 4% при инфляции 5% и среднегодовом курсе 26,96 грн/$1 и позитивном балансе текущего счета $6,6 млрд. Курс на конец года составлял 28,27 грн/$1.

Теги: #concorde_capital #прогноз #ввп
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