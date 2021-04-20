Микитась предупреждает о перепродажах мошенниками помещений ЖК корпорации "Укрбуд"

О мошеннических перепродажах помещений в жилых комплексах государственной строительной корпорации корпорации "Укрбуда" предупреждает ее экс-президент Максим Микитась.

Он заявляет, что недвижимость "Укрбуда" безопасно приобретать только у "Киевгорстроя" и "Строй Сити", занимающихся достройкой объектов корпорации.

"Внимательно изучаем информацию, которая поступает от ЖК. К сожалению, многие сигналы от неравнодушных инвесторов и актива о злоупотреблениях подтверждаются. Тысячи метров. Двойные перепродажи, липовые документы, серые схемы продаж задним числом, сокрытие документации по техническим помещениям… Будем помогать инвесторам и подавать в суды и другие органы", – написал он в Facebook во вторник.

По словам Микитася, перепродажи помещений осуществляются в ЖК "Подол Град", "Солнечная Ривьера" и Crystal House.

"Помещения переоформляются задним числом за 2017-2019 гг. с "Укрбуд Девелопмента" и продаются через компанию "Арагон" и ряд других. Все эпизоды будут приобщены к уголовному делу по глобальному хищению средств и активов "Укрбуда", – добавил экс-президент корпорации.

Как сообщалось, холдинговая компания "Киевгорстрой" принял на баланс 18 объектов корпорации "Укрбуд", пять их них уже введены в эксплуатацию.