Экономика

15:05 20.04.2021

КШЭ ожидает в 2021г роста ВВП Украины на 4,7% и на 2,7% в 2022г - прогноз

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КШЭ ожидает в 2021г роста ВВП Украины на 4,7% и на 2,7% в 2022г - прогноз

Киевская школа экономики (КШЭ) ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на 4,7%, а в последующие два года – на 2,7% и 3,7% соответственно, сообщил руководитель Центра макроэкономического моделирования КШЭ Юрий Шоломицкий.

"По нашим базовым оценкам, ВВП в 2021 году вырастет на 4,7%. Еще полтора месяца назад у нас был более высокий прогноз - 5,1%, однако мы пересмотрели свою оценку ввиду влияния карантина, ухудшения условий для экспорта и удорожания импорта", – сказал он в ходе представления прогноза во вторник.

По словам Шоломицкого, противодействовать росту экономики в этом году будет падение инвестиций в 2020 году, а также длительный негативный эффект пандемии, в частности.

Согласно базовому сценарию прогноза КШЭ, инфляция в текущем году составит 7,7%, а в последующие годы этот показатель будет удерживаться в рамках 5%.

Что касается курсовых ожиданий, то Шломицкий обнародовал прогноз курса гривни в 28,9 грн/$1 в конце 2021 года, к чему приведет девальвация во втором полугодии. В дальнейшем гривня будет обесцениваться, примерно, на 4% в год, прогнозирует КШЭ.

Таким образом, в конце 2022 года обменный курс ожидается на уровне 30 грн/$1 и 31грн/$1 в 2023 году, свидетельствуют материалы прогноза КШЭ.

Как указал Шоломицкий, основное допущение прогноза – продолжение переговоров с Международным валютным фондом (МВФ), однако в КШЭ прогнозируют отсутствие транша в 2021 году.

"Фактически денег до конца года мы не получим, но прямого отказа со стороны МВФ не будет", – отметил Шоломицкий.

При этом, по его мнению, Украина владеет достаточным ресурсом, чтобы пройти год без финансирования со стороны Фонда.

Как отметил руководитель Центра, среднегодовая учетная ставка в 2021 году ожидается на уровне 7,1% годовых, в два последующих года – 7,5%.

Говоря об оптимистическом сценарии, при котором будет усилен приток внешних инвестиций, КШЭ ожидает роста ВВП на 5% в этом году и на 3,3% и 4,7% в последующие два.

Пессимистический сценарий предусматривает рост ВВП в нынешнем году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах - 2,3% и 3,8% соответственно. Основное допущение пессимистического сценария - удорожание нефти и газа на 10% во втором полугодии 2021 года. В таком случае, по словам Шоломицкого, рост инфляции может составить 9,4%, а возможно и более 10%.

"Этот сценарий весьма реалистичен", – отметил Юрий Шоломицкий.

КШЭ также разработала сценарий, основным допущением которого является отказ МВФ от сотрудничества с Украиной (в отличие от затягивания переговоров), при таком условии рост экономики в 2021 году составит 4,3%, а также 2,4% в 2022-м и 3,4% в 2023 году.

"При этом курс будет девальвировать сильнее, нежели при всех описанных выше сценариях", – указал Шоломицкий.

Теги: #кшэ #ввп #україна
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