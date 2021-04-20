Экономика

14:55 20.04.2021

Шесть украинских гостиниц получили категорию

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Шесть украинских гостиниц получили категорию

Шесть украинских гостиниц получили категорию, в частности: две из них категорию "четыре звезды", четыре – "три звезды", сообщило Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) Украины.

Как отмечается в пресс-релизе, на пятом заседании Комиссии по категоризации средств размещения в понедельник рассматривалось 18 заявлений, в том числе те, которые подавались повторно.

Подтвердили свою категорию "четыре звезды" житомирская Reikartz и столичная Cityhotel, "три звезды" - одесские "Зенит" и "Мирный курорт".

Впервые категорию "три звезды" получили Siesta (Киевская область) и "Улисс" (Одесса).

Как сообщили в ГАРТ, на доработку документации отправлено 11 гостиниц, из них девять заведений, подавались на категорию "три звезды" и два заведения - на "четыре звезды".

Отказ в установлении категории получила гостиница "7 дней" (Каменец-Подольский), претендовавшая на категорию "три звезды".

Следующее заседание Комиссии состоится 26 апреля 2021 года.

Теги: #недвижимость #гостиницы
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