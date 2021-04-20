Экономика

12:19 20.04.2021

Дорожники начали капремонт трассы Н-07 в Черниговской области

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Дорожники начали капремонт трассы Н-07 в Черниговской области

Подрядчик ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" приступил к капитальному ремонту автомобильной дороги Н-07 в Черниговской области на границе с Сумской областью.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook, "Автострада" на трех километровом участке автодороги Киев - Сумы - Юнаковка уже уложила выравнивающий слой нового покрытия. После этого будет укладываться верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Агентство отмечает, что постепенно планируется обновить весь участок трассы по территории области - 143 км. На весь ремонт уже есть проектно-сметная документация и были объявлены тендеры. Часть объектов уже в работе.

В настоящее время на капитальном ремонте трассы Н-07, кроме "Автострады" задействованы такие подрядные организации как ООО "ДСУ-77", ООО "ДС Пром Групп". На мостах работает ООО "Синергия-Мост".

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #черниговская_область #сумская_область
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