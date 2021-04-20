Дорожники начали капремонт трассы Н-07 в Черниговской области

Подрядчик ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада" приступил к капитальному ремонту автомобильной дороги Н-07 в Черниговской области на границе с Сумской областью.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook, "Автострада" на трех километровом участке автодороги Киев - Сумы - Юнаковка уже уложила выравнивающий слой нового покрытия. После этого будет укладываться верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Агентство отмечает, что постепенно планируется обновить весь участок трассы по территории области - 143 км. На весь ремонт уже есть проектно-сметная документация и были объявлены тендеры. Часть объектов уже в работе.

В настоящее время на капитальном ремонте трассы Н-07, кроме "Автострады" задействованы такие подрядные организации как ООО "ДСУ-77", ООО "ДС Пром Групп". На мостах работает ООО "Синергия-Мост".