Экономика

19:08 19.04.2021

Группа "Нафтогаз" с апреля увеличила добычу нефти в Египте на 20%

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Группа "Нафтогаз" с апреля увеличила добычу нефти в Египте на 20%

В начале апреля текущего года Petrosannan Company — совместная компания-оператор НАК "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation — выполнила работы по гидроразрыву пластов на пилотных скважинах на концессионном участке в Западной пустыне Арабской Республики Египет, благодаря чему добыча нефти увеличилась более чем на 20%, или 600 баррелей в сутки.

Как сообщается в пресс-релизе департамента интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник, при условии сохранения достигнутых объемов добычи и текущих цен на нефть ($60 за баррель), группа "Нафтогаз" таким образом получит дополнительный доход от $400 тыс. в месяц.

"Только начало нынешней кампании по интенсификации скважин позволило нам увеличить объем добычи нефти на 20%. Мы планируем в дальнейшем использовать полученный опыт, в частности, по проведению гидроразрывов пластов, на других участках, которые эксплуатирует Группа "Нафтогаз" в Арабской Республике Египет", — сообщил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Группа "Нафтогаз" реализует проекты по разведке и добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта.

Теги: #египет #добыча #нефть
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