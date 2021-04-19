Экономика

16:09 19.04.2021

"Интергал-Буд" назначил нового директора по персоналу

2 мин читать
"Интергал-Буд" назначил нового директора по персоналу

Строительная компания "Интергал-Буд" назначила Руслана Васютина на должность директора по персоналу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, ранее Васютин продолжительное время возглавлял австрийскую страховую компанию "Княжа Vienna Insurance Group". В последнее время развил масштабную частную практику в сфере бизнес-коучинга, бизнес-тренингов и организационного консультирования. Опыт работы в менеджменте и бизнес-психологии составляет более 20-ти лет. Ведет активную общественную деятельность, является основателем общественной организации "ДЦП Хелп".

Руслан Васютин также активно выступает, как мотивационный спикер. В его арсенале много успешных национальных и международных проектов в сфере развития персонала, организации обучения и психологической поддержки, корпоративной социальной ответственности. Новый руководитель имеет ученую степень кандидата психологических наук, а также высшее экономическое образование.

Компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 157 домов (Киев, Киевская область, другие регионы страны). В столице реализовано 10 жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24", "Малахит" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства - около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.

Теги: #кадры #интергал_буд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 16.04.2021
Экс-генпродюсер "112 Украина" Логунов стал директором "Новостной Группы Украина"

Экс-генпродюсер "112 Украина" Логунов стал директором "Новостной Группы Украина"

19:35 15.04.2021
Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

18:25 15.04.2021
"Интергал-Буд" заявляет о нападении злоумышленников на отделения продаж в Киеве

"Интергал-Буд" заявляет о нападении злоумышленников на отделения продаж в Киеве

12:46 15.04.2021
Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

12:04 15.04.2021
Безвозвратные инвестиции "Интергал-Буд" в Киеве составили более 400 млн грн за 6 лет

Безвозвратные инвестиции "Интергал-Буд" в Киеве составили более 400 млн грн за 6 лет

14:20 14.04.2021
Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

14:07 13.04.2021
"Интергал-Буд" презентовал имиджевые видео про квартиры с ремонтами и мебелью

"Интергал-Буд" презентовал имиджевые видео про квартиры с ремонтами и мебелью

14:28 08.04.2021
Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

18:43 06.04.2021
В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

09:15 06.04.2021
Меблированные квартиры с дизайнерским ремонтом от застройщика как следующий этап развития девелоперского продукта

Меблированные квартиры с дизайнерским ремонтом от застройщика как следующий этап развития девелоперского продукта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май - чуть больше, чем в апреле

ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

Глава НБУ предупреждает о "скользком пути фискального вытеснения"

Пасхальная корзина в Украине в 2021 году будет стоить 780 грн - Институт аграрной экономики

ФГИ определил стартовую цену ОГХК при приватизации в размере 3,7 млрд грн – глава Фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре - министр

ФГИ рассчитывает на проведение аукциона по приватизации ОГХК в июле и рост стоимости компании на конкурсе

Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май - чуть больше, чем в апреле

"Турбоатом" предлагает передать ему в концессию производство генераторов "Электротяжмаша" во избежание срыва контрактов с финансированием ЕБРР

"Укравтодор" за 3 года планирует обновить ключевые маршруты Чернобыльской зоны

НБУ изучает варианты использования е-гривни – глава центробанка

Глава Нацбанка видит возможности платежной системы "Простир" стать конкурентом Visa и Mastercard в Украине

ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

Глава НБУ предупреждает о "скользком пути фискального вытеснения"

Глава Нацбанка не допускает перенос ежегодного стресс-тестирования банков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА