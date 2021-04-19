"Интергал-Буд" назначил нового директора по персоналу

Строительная компания "Интергал-Буд" назначила Руслана Васютина на должность директора по персоналу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, ранее Васютин продолжительное время возглавлял австрийскую страховую компанию "Княжа Vienna Insurance Group". В последнее время развил масштабную частную практику в сфере бизнес-коучинга, бизнес-тренингов и организационного консультирования. Опыт работы в менеджменте и бизнес-психологии составляет более 20-ти лет. Ведет активную общественную деятельность, является основателем общественной организации "ДЦП Хелп".

Руслан Васютин также активно выступает, как мотивационный спикер. В его арсенале много успешных национальных и международных проектов в сфере развития персонала, организации обучения и психологической поддержки, корпоративной социальной ответственности. Новый руководитель имеет ученую степень кандидата психологических наук, а также высшее экономическое образование.

Компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 157 домов (Киев, Киевская область, другие регионы страны). В столице реализовано 10 жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24", "Малахит" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства - около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.