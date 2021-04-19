ФГИ рассчитывает на проведение аукциона по приватизации ОГХК в июле и рост стоимости компании на конкурсе

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины надеется на рост стоимости в ходе ожидаемого в июле приватизационного конкурса ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), определив перед этим стартовую цену в размере 3,7 млрд грн.

Как сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко на пресс-конференции в понедельник, в ходе подготовки ОГХК к приватизации была проведена большая работа, отметив, что подготовка объектов большой приватизации длится 9-11 месяцев, вместе с профессиональными советниками.

"Работа по подготовке завершается. Следующий шаг – передача на Кабмин, утверждение условия стартовой цены и других приватизационных условий", - констатировал Сенниченко.

При этом он отметил, что до настоящего момента не решен вопрос о снятии грифа "Для служебного пользования" с данных о запасах полезных ископаемых этой компании: "Аукцион состоится в июле, до этого надеемся на снятие грифа ДСП с запасов компании".

В свою очередь заместитель главы ФГИ Тарас Елейко выразил уверенность, что стоимость ОГХК в ходе аукциона возрастет: "Считаем, что цена будет выше на конкурсе".

Врио председателя правления ОГХК Артур Сомов добавил, что менеджмент компании улучшил ситуацию с реализацией продукции: если ранее 95% поставок контролировались двумя компаниями, то сейчас поставки диверсифицированы. Также улучшилось финансовое состояние ОГХК.

"На счетах предприятия - более 0,5 млрд грн. Мы изменили политику продаж. Ранее более 95% продаж контролировалось двумя компаниями, мы диверсифицировали поставки. Привлекли с рынка новых специалистов. Запасы природных ископаемых на ВГМК возросли практически вдвое", - констатировал руководитель предприятия.

Управляющий партнер по корпоративным финансам BDO Украина, советник по приватизации Виталий Струков отметил, что для работ по аудиту привлекали другие компании, была проведена оценка стоимости запасов и в результате определена стартовая цена.

"Вместе с ФГИ подписаны договора конфиденциальности с 10 компаниями", - сказал он, выразив надежду на получение максимальной рыночной цены за ОГХК в ходе приватизации.

Как сообщалось, ФГИ определил стартовую цену ОГХК на приватизационном конкурсе в размере 3,7 млрд грн. ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации. Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия.

Сенниченко отмечал, что на формирование стартовой цены повлияли следующие факторы: увеличение запасов в ОГХК в два раза; конъюнктура рынка титана и увеличение цен на рынке; улучшение финансовых показателей, в частности рост операционной прибыли.

Аукционная комиссия также определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение в Кабинет министров.

"Приватизация компании не несет экономических рисков или рисков по безопасности для экономики Украины. Предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе уже выразили более 10 компаний. Поэтому мы рассчитываем на высокую конкуренцию и высокую цену продажи на прозрачном аукционе. Украина открыта к инвестициям!", - резюмировал Сенниченко.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого - начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.