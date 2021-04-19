Экономика

12:29 19.04.2021

"Укравтодор" за 3 года планирует обновить ключевые маршруты Чернобыльской зоны

1 мин читать
"Укравтодор" за 3 года планирует обновить ключевые маршруты Чернобыльской зоны

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") за три года планирует привести в порядок популярные туристические маршруты и обеспечить нормальный доступ в Чернобыльскую зону отчуждения для защитников природы, ученых, энергетиков и предпринимателей, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что работы в рамках программы "Большое строительство" уже начались на 40 км участка от КПП "Дитятки" до "Припяти", а также на подъезде к ЧАЭС. Ремонт планируется завершить в этом году к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

"За годы после катастрофы дороги здесь точно не были в приоритете. В прошлом году "Укравтодор" взял на свой баланс почти 200 км дорог в зоне отчуждения", - подчеркнул Кубраков.

Глава агентства также рассказал, что в период с 2015 до 2019 года количество туристов в зону увеличилось с 8 до 124 тысяч, из них почти 80% - иностранцы.

Кроме этого, с 2018 года на территории Зоны работает первая солнечная электростанция - Solar Chernobyl. Ряд украинских и международных инвесторов рассматривают возможность строительства новых солнечных электростанций, ведь территория имеет как доступную землю, так и необходимые мощности для транспортировки электроэнергии.

"Обновление основного туристического маршрута в Зоне отчуждения - еще один символ возрождения этих территорий", - подчеркнул глава "Укравтодор".

Теги: #чернобыль #укравтодор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 16.04.2021
Под Киевом началось строительство транспортных развязок на главных трассах – "Укравтодор"

Под Киевом началось строительство транспортных развязок на главных трассах – "Укравтодор"

16:59 15.04.2021
Увеличение акциза на автогаз, запуск толлинга и детенизация рынка топлива приведут к росту поступлений в Дорожный фонд на треть - глава "Укравтодора"

Увеличение акциза на автогаз, запуск толлинга и детенизация рынка топлива приведут к росту поступлений в Дорожный фонд на треть - глава "Укравтодора"

19:01 13.04.2021
Правоохранители сообщили о подозрении бенефициару группы компаний, который давал взятки экс-главе "Укравтодора"

Правоохранители сообщили о подозрении бенефициару группы компаний, который давал взятки экс-главе "Укравтодора"

16:38 13.04.2021
Дорожники начали укладку финишного слоя покрытия на участке дороги М-12 в Черкасской области - части трассы М-30

Дорожники начали укладку финишного слоя покрытия на участке дороги М-12 в Черкасской области - части трассы М-30

10:06 13.04.2021
На трассе Татаров-Каменец-Подольский в Ивано-Франковской области отремонтируют три моста

На трассе Татаров-Каменец-Подольский в Ивано-Франковской области отремонтируют три моста

20:51 09.04.2021
Правительство одобрило "Укравтодору" новые госгарантии на 10 млрд грн

Правительство одобрило "Укравтодору" новые госгарантии на 10 млрд грн

13:55 09.04.2021
Дорожники начали ремонтировать 40 км дороги на территории Чернобыльской зоны – "Укравтодор"

Дорожники начали ремонтировать 40 км дороги на территории Чернобыльской зоны – "Укравтодор"

17:34 08.04.2021
"Укравтодор" и дорожники договорились о повышении социальных стандартов

"Укравтодор" и дорожники договорились о повышении социальных стандартов

09:58 08.04.2021
Дорожники обустроили финишный слой бетонной новой трассы Н-31 в Полтавской области

Дорожники обустроили финишный слой бетонной новой трассы Н-31 в Полтавской области

15:16 06.04.2021
Строительство Киевской обходной дороги не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области – "Укравтодор"

Строительство Киевской обходной дороги не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области – "Укравтодор"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май - чуть больше, чем в апреле

ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

Глава НБУ предупреждает о "скользком пути фискального вытеснения"

Пасхальная корзина в Украине в 2021 году будет стоить 780 грн - Институт аграрной экономики

ФГИ определил стартовую цену ОГХК при приватизации в размере 3,7 млрд грн – глава Фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май - чуть больше, чем в апреле

"Турбоатом" предлагает передать ему в концессию производство генераторов "Электротяжмаша" во избежание срыва контрактов с финансированием ЕБРР

НБУ изучает варианты использования е-гривни – глава центробанка

Глава Нацбанка видит возможности платежной системы "Простир" стать конкурентом Visa и Mastercard в Украине

ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

Глава НБУ предупреждает о "скользком пути фискального вытеснения"

Глава Нацбанка не допускает перенос ежегодного стресс-тестирования банков

НБУ доработает законопроект об усовершенствовании корпоративного управления в банках - глава Нацбанка

Чехия исключает РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА