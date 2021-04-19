"Укравтодор" за 3 года планирует обновить ключевые маршруты Чернобыльской зоны

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") за три года планирует привести в порядок популярные туристические маршруты и обеспечить нормальный доступ в Чернобыльскую зону отчуждения для защитников природы, ученых, энергетиков и предпринимателей, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что работы в рамках программы "Большое строительство" уже начались на 40 км участка от КПП "Дитятки" до "Припяти", а также на подъезде к ЧАЭС. Ремонт планируется завершить в этом году к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

"За годы после катастрофы дороги здесь точно не были в приоритете. В прошлом году "Укравтодор" взял на свой баланс почти 200 км дорог в зоне отчуждения", - подчеркнул Кубраков.

Глава агентства также рассказал, что в период с 2015 до 2019 года количество туристов в зону увеличилось с 8 до 124 тысяч, из них почти 80% - иностранцы.

Кроме этого, с 2018 года на территории Зоны работает первая солнечная электростанция - Solar Chernobyl. Ряд украинских и международных инвесторов рассматривают возможность строительства новых солнечных электростанций, ведь территория имеет как доступную землю, так и необходимые мощности для транспортировки электроэнергии.

"Обновление основного туристического маршрута в Зоне отчуждения - еще один символ возрождения этих территорий", - подчеркнул глава "Укравтодор".