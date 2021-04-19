Экономика

12:02 19.04.2021

НБУ изучает варианты использования е-гривни – глава центробанка

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НБУ изучает варианты использования е-гривни – глава центробанка

Запуск цифровой гривни требует конкретных вариантов ее использования, и Национальный банк Украины (НБУ) изучает такие кейсы, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Как говорят коллеги, нужно найти use-case, то есть вариант использования, найти, где эта е-гривня будет более полезной для граждан, участников рынка и государства", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас прорабатываем набор use-cases для Украины, определяем, где нам это будет полезным, запустили опрос", – добавил Шевченко.

По его словам, центробанк ведет диалог с профессиональными участниками рынка, определяет потенциальный спрос.

"Мы пока говорим с профессиональными участниками рынка: в конце прошлого года наша команда запустила анкетирование и попросила экспертов ответить на ряд вопросов, касающихся шести возможных use-cases для е-гривни, чтобы определить потенциальный спрос. Они затрагивают сферы розничных и корпоративных платежей, целевых социальных выплат, расчетов за ценные бумаги и даже трансграничных платежей", – пояснил Кирилл Шевченко.

Теги: #шевченко #нбу #цифровая_экономика #гривня
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