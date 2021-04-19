Экономика

11:22 19.04.2021

ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

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ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

Прибыль государственного ПриватБанка (Киев) в январе-марте 2021 года сократилась в 4,3 раза – до 2,4 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (10,4 млрд грн) в связи с укреплением гривни, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

"Изменения в мировой экономике и экономике Украины, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривни обусловили в первом квартале года отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что убытки банка из-за переоценки капитальных ОВГЗ в инвестиционном портфеле финучреждения составили 6,8 млрд грн, в то время как прибыль банка по результатам бизнес-деятельности составила 8,5 млрд грн, а от переоценки валютной позиции – 500 млн грн.

Кроме того, чистый процентный доход ПриватБанка за три месяца 2021 года вырос на 20,7% к соответствующему показателю годом ранее и составил 6,3 млрд грн, а операционные расходы сохранились на уровне 4,1 млрд грн.

Указывается, что чистый комиссионный доход банка за первый квартал 2021 года вырос на 15,2% – до 5 млрд грн, за счет роста количества активных клиентов банка на 6% до 18,64 млн.

По данным пресс-службы, кредитный портфель банка сократился на 4,7% – до 58,5 млрд грн, по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал первое место в рейтинге (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #приватбанк #прибыль
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