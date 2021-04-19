Экономика

11:21 19.04.2021

Глава НБУ предупреждает о "скользком пути фискального вытеснения"

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Глава НБУ предупреждает о "скользком пути фискального вытеснения"

Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Сегодня эта граница уже превышена - это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время Шевченко подчеркнул, что Национальный банк по-прежнему будет избегать финансирования дефицита бюджета.

"Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – заявил глава центробанка.

Как сообщалось, в минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.

Теги: #шевченко #нбу #овгз
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