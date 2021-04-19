Экономика

10:59 19.04.2021

Глава Нацбанка не допускает перенос ежегодного стресс-тестирования банков

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Глава Нацбанка не допускает перенос ежегодного стресс-тестирования банков

Национальный банк Украины (НБУ) не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков в этом году в связи с необходимостью диагностирования финансового состояния банков после кризисного года, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. 

"Касательно стресс-тестирования, то нам важно досконально понимать финансовое состояние банков после того, как они прошли кризисный год. Именно на это и направлена диагностика банковского сектора (...) Сейчас было бы нелогично отложить это важное дело еще на год", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина". 

По его словам, опыт предыдущих лет показывает, что банки реагируют на результаты диагностики и работают над улучшением своей финансовой устойчивости. 

Он отметил, что для эффективных банков с качественными кредитными портфелями любой неблагоприятный макроэкономический сценарий в стресс тесте не страшен.

Глава Нацбанка добавил, что регулятор ведет диалог с банками для внедрения мероприятий по банковскому надзору, в частности нормативов. 

"В целом наш подход таков: если внедрения какого-то норматива коснется очень ограниченного количества банков и не будет иметь системного влияния, то мы будем работать с отдельными банками и требовать от них решать свои проблемы с капиталом", – пояснил Шевченко. 

Он указал, что НБУ будет искать варианты реагирования, в случае если запланированное введение NSFR-норматива приведет к системному воздействию. 

Теги: #нбу #стресс_тестирование
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