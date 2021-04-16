МХП преобразует коммерческий департамент в департамент развития бизнеса клиентов

Агрохолдинг "МХП" в рамках трансформации из сырьевой компании в кулинарную переформатирует департамент коммерции в департамент развития бизнеса, новое направление возглавит экс-руководитель управления по работе с франчайзи Дмитрий Морозов, сообщила компания в пресс-релизе.

"В классическом понимании, задача департамента продаж сводится к тому, чтобы просто продавать товар, который производит предприятие. Но мы понимаем, в этом нет долгосрочного конкурентного преимущества. Философия, на которой мы будем перестраивать департамент, предусматривает развитие долгосрочных взаимовыгодных отношений с нашими партнерами, будь то франчайзи, сети или дистрибьюторы", - отметил Морозов, цитируемый в пресс-релизе.

Он уточнил, что такое преобразование департамента, позволяющее строить win-win бизнес-отношения с партнерами, является вполне обоснованным и логичным решением.

Морозов заявил, что агрохолдинг приближают к "тарелке потребителя" не только внедрение новых продуктов, сервисов и бизнес-моделей, но и переосмысление структуры бизнеса и подходов к его ведению.

"От МХП следует ожидать решительных шагов и креативных решений. Мы работаем над продуктами, которые покупатель не ожидает от "Нашей Рябы" или других брендов компании. Сейчас уже есть разработки, которые активно тестируются и вскоре будут выведены на рынок. Мы построим то, чего раньше в МХП не было", - сообщил он.

По данным "МХП" под руководством Морозова, имеющего более чем 13-летний опыт работы в FMCG компаниях на руководящих должностях, агрохолдинг запустил проект "Мясомаркет", который состоит из более чем 60 торговых точек.

"С тех пор как Дмитрий присоединился к команде "МХП" в феврале прошлого года, значительно улучшились отношения с франчайзи, что было одной из ключевых его задач. За этот период индекс NPS, оценивающий лояльность партнеров, вырос более чем вдвое. Я рад, что именно внутренний кандидат оказался сильнейшим среди всех" – отметил заместитель председателя правления компании Андрей Булах.

Как сообщалось, "МХП" в марте сообщил о планах открыть 2 тыс. магазинов "Мясомаркет" до конца 2023 года в Украине в рамках трансформации в кулинарную компанию, прежде всего за счет модернизации франчайзинговой сети магазинов "Нашей Рябы".

Расширение ассортимента в магазинах "Мясомаркет" произойдет за счет сопутствующих к мясу товаров (специи, маринады, овощи и т.д.), из которых 40% будет поставлять "МХП", а остальные 60% – сторонние поставщики. Ассортимент новых магазинов увеличится в 7-14 раз до 150–420 видов наименований по сравнению с магазинами охлажденной курятины "Наша Ряба", а их площадь составит не менее 45 кв. м.

Первые "Мясомаркеты" увеличили выручку в среднем на 25-30%, а продажи мяса птицы – на 20% по сравнению с показателями работавших на их месте магазинов "Наша Ряба".