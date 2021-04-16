ФГИ определил стартовую цену ОГХК при приватизации в размере 3,7 млрд грн – глава Фонда

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины определил стартовую цену ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), на приватизационном конкурсе в размере 3,7 млрд грн.

"Фонд государственного имущества Украины делает конкретные шаги навстречу большой приватизации! Сегодня успешно провели заседание конкурсной комиссии: 3,7 млрд грн - стартовая цена, определенная и предложенная советником по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", - сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в Facebook в пятницу.

При этом он отметил, что ОГХК станет первым объектом, выставленным на аукцион большой приватизации. Цена сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия.

По его словам, на формирование стартовой цены повлияли следующие факторы: увеличение запасов в ОГХК в два раза; конъюнктура рынка титана и увеличение цен на рынке; улучшение финансовых показателей, в частности рост операционной прибыли.

Аукционная комиссия также определила условия продажи, которые будут направлены на утверждение в Кабинет министров.

"Приватизация компании не несет экономических рисков или рисков по безопасности для экономики Украины. Предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе уже выразили более 10 компаний. Поэтому мы рассчитываем на высокую конкуренцию и высокую цену продажи на прозрачном аукционе. Украина открыта к инвестициям!", - резюмировал Сенниченко.

Ранее глава ФГИ сообщал агентству "Интерфакс-Украина", что стартовая цена ОГХК при приватизации составит от 3 до 5 млрд грн.

"Очень важно понимать, что стартовать следует с цены немного ниже (не с низкой, а чуть ниже) рыночной для того, чтобы было больше участников. Стартовая цена будет варьироваться между 3 и 5 млрд грн", – сказал ранее Сенниченко.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого - начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.