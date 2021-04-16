Экономика

16:23 16.04.2021

Подготовка пре-ТЭО по проекту концессии первого и контейнерного терминалов порта "Черноморск" завершена

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Подготовка пре-ТЭО по проекту концессии первого и контейнерного терминалов порта "Черноморск" завершена

Консультанты завершили подготовку пре-ТЭО по проекту концессии первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск" (Одесская обл.), сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по итогам совещания главы ведомства Владислава Криклия с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) в пятницу.

"Ожидаем, что следующий важный шаг в процессе подготовки концессионного проекта - разработка концептуальной записки - займет не более месяца и будет финализирован в течение апреля. Мининфраструктуры совместно с Администрацией морских портов Украины готовится к заключению трехстороннего договора с международной финансовой организацией для подготовки ТЭО и проекта конкурсной документации", - цитирует Криклия пресс-служба ведомства.

По словам министра, ЕБРР и IFC также согласились в ближайшее время начать процедуру отбора советников для разработки ТЭО и конкурсной документации по обоим концессионным проектам.

Участие в мероприятии приняли и.о. председателя ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Александр Голодницкий, руководитель сектора инфраструктуры в Украине ЕБРР Марк Магалецкий, старший эксперт по инвестициям IFC Олег Кудашов, председатель проектного офиса SPILNO Тарас Бойчук, консультанты и другие специалисты IFC, ЕБРР, АМПУ, представители министерства.

После анализа и утверждения концептуальной записки Мининфраструктуры с учетом позиций профильных министерств и ведомств будет принимать решение о целесообразности подготовки ТЭО с последующим подписанием трехстороннего соглашения с МФО.

Предполагается, что в результате успешного осуществления обоих концессионных проектов в порту "Черноморск" будет привлечено около $150 млн инвестиций.

Как сообщалось, проекты концессии первого и контейнерного терминалов, а также паромного комплекса ГП "МТП "Черноморск" входят в утвержденный правительством Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года.

Теги: #порт #черноморск #проект
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