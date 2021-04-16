Экономика

15:02 16.04.2021

АМКУ расследует возможное злоупотребление ПриватБанка и Ощадбанка монопольным положением на рынке услуг эквайринга

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АМКУ расследует возможное злоупотребление ПриватБанка и Ощадбанка монопольным положением на рынке услуг эквайринга

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против ПриватБанка и Ощадбанка (оба – Киев) по признакам монопольного положения на рынке услуг эквайринга, сообщила пресс-служба АМКУ в пятницу.

"В течение 2018-2020 годов услуги эквайринга предоставляли около 30 банков, то есть отечественный рынок является потенциально конкурентным. Именно ПриватБанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков. Такое положение (...) имеет структурные признаки монопольного", – поясняется в сообщении.

Согласно ему, ПриватБанк и Ощадбанк устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчейндж, в частности при отсутствии необходимости платить интерчейндж банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг.

АМКУ отмечает, что таким образом торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги, в следствие чего были установлены завышенные тарифы за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения.

"Такие действия субъектов, имеющие структурные признаки монопольного (доминирующего) положения, были расценены комитетом как возможное нарушение конкурентного законодательства. Окончательные выводы - впереди", – резюмирует АМКУ.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал первое место в рейтинге (561,062 млрд грн), а второе – Ощадбанк (279,702 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #ощадбанк #приватбанк #амку
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