Экономика

13:34 16.04.2021

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 37 млн тонн зерновых

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Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 37 млн тонн зерновых

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 16 апреля 2021 года экспортировала 37,00 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 23,7% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

По данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 14,72 млн тонн пшеницы, 17,57 млн тонн кукурузы, 4,11 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 99,2 тыс. тонн муки.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в феврале спрогнозировала снижение экспорта зерновых и зернобобовых в 2020/2021 МГ на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ – до 45,4 млн тонн.

Теги: #зерновые #экспорт
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