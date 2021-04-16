Экономика

13:06 16.04.2021

Госналоговая в марте провела 186 проверок АЗС и выписала штрафов на 83 млн грн

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Госналоговая в марте провела 186 проверок АЗС и выписала штрафов на 83 млн грн

Государственная налоговая служба провела в 186 фактических проверок автозаправочных станций, по итогам которых выписала штрафов на 83,4 млн грн.

"В марте этого года проведено 186 фактических проверок АЗС, по итогам которых применено 83,4 млн грн штрафных (финансовых) санкций. Также инициировано изъятие из незаконного оборота 237,3 тыс. литров топлива на общую сумму 5,4 млн грн", – сообщается на сайте ведомства.

По итогам проверок налоговая остановила работу 10 АЗС и изъяла 40 ед. оборудования на 4,8 млн грн.

Как указало ведомство, среди основных нарушений: торговля неучтенными подакцизными товарами, расчеты без применения регистраторов расчетных операций, продажа подакцизных товаров без лицензий. Также налоговая указывает на такие нарушения относительно хранения топлива, как отсутствие регистрации в Едином государственном реестре расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков и хранение топлива в месте, на которое не получена лицензия на право хранения топлива для нужд собственного потребления или промышленной переработки.

Теги: #налоговая #азс #штрафы
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