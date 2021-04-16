Депутатское объединение по развитию ВИЭ присоединилось к призывам отменить price cap на рынке э/э

Парламентское межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", объединяющее 25 народных депутатов, считает необходимым упразднить практику внедрения price cap на электроэнергетическом рынке.

Соответствующее письмо за подписью всех участников объединения направлено главе Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку с копией и.о. министра энергетики Юрию Витренко.

Письмо обнародовано на Facebook-странице объединения в пятницу.

По мнению депутатов, внедренные как временный механизм при открытии нового рынка э/э с 1 июля 2019 года ценовые ограничения были призваны обезопасить его от резких колебаний цены, но в течение 2020-2021 гг. они уже не оправдывают себя, в частности не покрывают себестоимость производства э/э маневровой генерацией.

В связи с этим депутаты также призвали энергорегулятора отказаться от утверждения новой методики установления предельных цен на рынке, проект которой сейчас проходит публичное обсуждение.

Они отмечают, что основной недостаток норм методики заключается в предоставлении возможности фиксации низкого price cap (минимальный уровень максимального price cap 1229 грн/МВт-ч) бессрочно, что позволит сохранять низкие цены на ресурс на протяжении всего года.

При этом депутаты отмечают, что ручное регулирование рынка не только приведет к росту долгов перед производителями ресурса из ВИЭ, но и к негативной финансовой нагрузке на другие виды генерации.

Как сообщалось, ранее Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) обратилось к НКРЭКУ с просьбой упразднить действие предельных цен на электроэнергию (price cap) на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

В ЕУЭА также считают недопустимым расширение количества действующих price cap, что предусматривается в проекте постановления об утверждении методики установления предельных цен на электроэнергию на РСВ, ВСР и балансирующем рынке (БР).

Регулятор, в частности, планирует ввести на РСВ еще два ценовых ограничителя в виде базовой индикативной цены в размере 2173 грн/МВт-ч, а также минимального предела максимального price cap на уровне 1229 грн/МВт-ч (60% от 2048 грн/МВт-ч).

По мнению ЕУЕА, "ГарПок" при указанных условиях не сможет получить прибыль от продажи электрической энергии по рыночным условиям, а соответственно будет иметь дефицит средств для расчета с производителями э/э из возобновляемых источников.

Такой же позиции придерживается и Федерация работодателей ТЭК, отправившая свое обращение к регулятору о необходимости отказа от ценовых ограничений.

Объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" и профильные ВИЭ-ассоциации в начале марта подписали меморандум о сотрудничестве, основными позициями которого являются совместные усилия по усовершенствованию законодательства и преодоление кризисных явлений в сфере ВИЭ, а также защита национальных и международных инвесторов.

Объединение создано в ноябре 2020 года, в него вошли 25 депутатов всех фракций и групп. Сопредседателями объединения стали, в частности, Гончаренко ("Европейская солидарность"), Алексей Кучеренко ("Батькивщина"), Арсений Пушкаренко ("Слуга народа").