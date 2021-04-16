Экономика

12:14 16.04.2021

Объем общего предложения на рынке складской и логистической недвижимости Киевской области достиг 1,520 млн кв. м - CBRE Ukraine

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Объем общего предложения на рынке складской и логистической недвижимости Киевской области достиг 1,520 млн кв. м - CBRE Ukraine

Объем общего предложения на рынке складской и логистической недвижимости Киевской области достиг 1,520 млн кв. м, в 2020 году новое предложение складских комплексов составило 58 тыс. кв. м, сообщила руководитель департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine Наталья Сокирко агентству "Интерфакс-Украина".

"Объем общего предложения на рынке складской и логистической недвижимости Киевской области сейчас соответствует варшавском региону в 2007 году", - сообщила Сокирко.

По ее данным, предложение в 2020 году расширилось двумя объектами, Amtel II (52 тыс. кв. м) и Sofia II (6 тыс. кв. м). Также было изменено целевое назначения помещения "Эпицентр-К" с розничного на логистическое на ул.Вискозная, 4, что добавило около 20 тыс. кв. м к общему предложению на рынке.

"Кроме нового предложения, логистический комплекс Falbi Pharm вышел на спекулятивный рынок примерно с 11 тыс. кв. м свободных площадей после смены собственника", - сообщила Сокирко.

По данным CBRE Ukraine, объем нового предложения, запланированного к выходу в 2021 году, должен составить около 72 тыс. кв.м.

Ожидается ввод в эксплуатацию второй очереди склада "Макаровский" (40 тыс. кв. м), логистического комплекса SAN Factory II (23 тыс. кв. м) и Mirazh III в Гостомеле (9 тыс. кв. м).

"Также ожидается завершение трех масштабных проектов на 2022-2025 годы: индустриальный парк по направлению E40 (до 200 тыс. кв. м), логистический парк "Каштан" (около 195 тыс. кв. м) и Amstar (около 193 тыс. кв. м), которые расположены вдоль Житомирского шоссе и принадлежат международным застройщикам", - сообщила Сокирко.

Теги: #недвижимость #склады #cbre
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