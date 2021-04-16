Экономика

11:26 16.04.2021

ЕБРР выделит "Кернелу" до $57 млн в рамках синдицированного кредита общим объемом $200 млн

2 мин читать
ЕБРР выделит "Кернелу" до $57 млн в рамках синдицированного кредита общим объемом $200 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит агрохолдингу "Кернел" $57 млн в синдицированной кредитной линии на общую сумму до $200 млн, которую агропроизводитель направит на обеспечение закупок, хранения, транспортировки и экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщается в пресс-релизе ЕБРР в пятницу.

"Новое финансирование поможет "Кернел Групп" начать новый сезон с достаточным оборотным капиталом для закупки зерновых и их подготовке к экспорту, используя в полной мере свою недавно расширенную инфраструктуру. Кредит также позволит компании продолжить и увеличить авансовые платежи сельскохозяйственным производителям, что особенно важно для обеспечения развития малых сельскохозяйственных предприятий в Украине", - сообщила пресс-служба банка.

По данным ЕБРР, синдицированное финансирование на общую сумму $200 млн организовано французским инвестбанком Natixis.

ЕБРР - крупнейший институциональный инвестор в Украине, взявший на себя обязательства по предоставлению €2 млрд для украинской экономики за последние 2 года. Его инвестиции сочетаются с поддержкой антикоррупционных изменений в законодательстве и политике, а также повышению эффективности управления на госпредприятиях, реализации структурных реформ и созданию более прозрачной бизнес-среды.

Как сообщалось, Агрохолдинг "Кернел", во втором квартале 2021 года финансового года (ФГ, начался в июле-2020) получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ, а ее выручка в октябре-декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1 млрд 326,75 млн.

Чистая прибыль компании в первом полугодии 2021 ФГ составила $404,02 млн, а выручка – $2 млрд 267,01 млн, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 2020 ФГ.

"Кернел" уточнил, что прибыль EBITDA во втором квартале 2021 ФГ увеличилась в 2,5 раза – до $269 млн, а за первое полугодие этого фингода – в 2,6 раза, до $559 млн.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла. Работает в таких бизнес-сегментах, как производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла, растениеводство, экспорт зерновых культур, предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах.

Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,16%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #ебрр #кернел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 16.04.2021
ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности

ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности

11:44 25.03.2021
"Укрпошта" заключила договор с компанией VIDI на закупку 1860 автомобилей для передвижных отделений

"Укрпошта" заключила договор с компанией VIDI на закупку 1860 автомобилей для передвижных отделений

11:24 25.03.2021
ЕБРР в Украине запускает проект по созданию онлайн-судов для исков небольшой стоимости

ЕБРР в Украине запускает проект по созданию онлайн-судов для исков небольшой стоимости

11:53 24.03.2021
"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

"Фармак" подчеркивает стратегическую роль партнерства с ЕБРР

21:56 23.03.2021
Кличко обсудил с президентом ЕБРР финансирование экологических и инфраструктурных проектов в Киеве

Кличко обсудил с президентом ЕБРР финансирование экологических и инфраструктурных проектов в Киеве

20:52 23.03.2021
Кабмин должен в ближайшее время рассмотреть законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов - Минфин

Кабмин должен в ближайшее время рассмотреть законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов - Минфин

20:38 23.03.2021
Президент ЕБРР обсудила с послами G7 инвестиционный климат Украины

Президент ЕБРР обсудила с послами G7 инвестиционный климат Украины

17:01 23.03.2021
Шмыгаль и президент ЕБРР обсудили подготовку новых инвестпроектов

Шмыгаль и президент ЕБРР обсудили подготовку новых инвестпроектов

16:37 23.03.2021
Dragon Capital привлек $12,5 млн от ЕБРР для рефинансирования БЦ Grand, складов Diana Lux Logistic и "Терминал Харьков"

Dragon Capital привлек $12,5 млн от ЕБРР для рефинансирования БЦ Grand, складов Diana Lux Logistic и "Терминал Харьков"

19:13 22.03.2021
Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутатское объединение по развитию ВИЭ присоединилось к призывам отменить price cap на рынке э/э

КГГА утвердила проект землеустройства для передачи участка в пользование теруправления ГБР

"Астарта" планирует выплатить EUR12,5 млн дивидендов

Объем общего предложения на рынке складской и логистической недвижимости Киевской области достиг 1,520 млн кв. м - CBRE Ukraine

"Метинвест" внедряет Кодекс делового партнерства

Dragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс Банка

Разумков подписал законы о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте

Ferrexpo предлагает финальные дивиденды за 2020г $0,132 за акцию против $0,03 за 2019г

"Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса, заявил Зеленский

JPMorgan направит $2,5 трлн в ближайшие 10 лет на борьбу с изменением климата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА