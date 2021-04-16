Ferrexpo предлагает финальные дивиденды за 2020г $0,132 за акцию против $0,03 за 2019г

Совет директоров Ferrexpo предлагает к утверждению акционерам окончательные дивиденды за 2020 год в размере $0,132 на акцию по сравнению с финальными дивидендами за 2019 год в размере $0,033 за акцию в 2019-м.

"Объявленные сегодня дивиденды отражают текущую устойчивость баланса группы, стабильные цены на железную руду и окатыши. Таким образом, общие объявленные и предлагаемые дивиденды за 2020 год составляют 85,8 цента США на акцию (2019 год: 19,8 цента США на акцию)", – указано в биржевом сообщении компании в пятницу.

Уточняется, что после вычета специальных промежуточных дивидендов, объявленных в первом квартале 2021 года, к выплате будет причитаться примерно $0,299 за акцию.

Акционеры должны утвердить размер дивидендов на ежегодном своем собрании 27 мая 2021 года.

В настоящее время акции Ferrexpo котируются на Лондонской фондовой бирже по курсу GBP3,802 за акцию, за год их цена выросла почти втрое – на 194,8%.

Компания уточнила, что увеличение доходности акционеров свидетельствует о продолжающейся эффективности операций и баланса группы, устойчивости бизнеса на протяжении всего периода глобальной пандемии COVID-19 и условий на рынке железной руды.

В случае одобрения акционерами решения по дивидендам на собрании, выплата окончательных дивидендов по обыкновенным акциям будет произведена 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, Ferrexpo по итогам 2020 года получила $635,29 млн чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года при увеличении выручки на 12,8% – до $1 млрд 700,32 млн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, ей принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.