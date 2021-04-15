Глава Нацбанка призвал членов Совета НБУ придерживаться "режима тишины" и политики "единого голоса"

Публикация главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина об ограниченном влиянии учетной ставки в текущей ситуации на инфляцию идет вразрез политики "единого голоса" и "режима тишины" перед объявлением решения о монетарной политике, считает глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Я также хотел бы обратить внимание на то, что комментарии из среды Нацбанка (а Совет НБУ является конституционном органом НБУ) в период перед объявлением наших решений по ставке и макропрогнозу идут вразрез с так называемым "периодом тишины" и политикой "единого голоса", – прокомментировал Шевченко по просьбе журналистов такую публикацию.

Он подтвердил приверженность Нацбанка политике инфляционного таргетирования, отметив, что правление НБУ "применяло, применяет и будет в дальнейшем применять" инструмент учетной ставки для влиянию на инфляцию.

Глава Совета НБУ Данилишин за день до объявления новой учетной ставки написал на своей странице в Facebook, что в условиях немонетарного характера основных факторов инфляции оперирование учетной ставкой НБУ может иметь ограниченное влияние на инфляцию, которое будет только подавлять спрос, необходимый для восстановления экономики.

Помимо того колонку в СМИ по теме монетарных рычагов преодоления инфляции перед объявлением ставки выпустил другой член совета Нацбанка Василий Фурман.

Как отмечается на сайте Нацбанка, он практикует недельный "режим тишины" в коммуникациях по монетарной политике в течение семи суток до принятия и оглашения решения по монетарной политике. Он начинается в последний четверг перед заседанием правления по вопросам монетарной политики и завершается в 14:00 в день заседания одновременно с публикацией решения правления по монетарной политике на официальном интернет-представительстве НБУ.

В течение этого периода члены правления Национального банка, другие члены комитета по монетарной политике, как и остальные сотрудники НБУ не должны общаться на темы, касающиеся вопросов монетарной политики, с представителями СМИ, банков, экспертного сообщества, инвесторами и другими заинтересованными лицами.

"Также "режим тишины" предусматривает, что в этот период СМИ не могут публиковать интервью, комментарии или другие публичные материалы представителей Национального банка, которые были подготовлены до "режима тишины", но содержат высказывания по вопросам монетарной политики", – отмечает Нацбанк.

Он указывает, что целью "режима тишины", который является общепринятой практикой центральных банков - таргетеров инфляции, является предотвращение публичных спекуляций относительно будущего решения НБУ по монетарной политике, которые могут неоднозначно повлиять на ожидания участников финансовых рынков, повысить их уровень неопределенности и спровоцировать чрезмерную волатильность на рынках.