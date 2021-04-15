Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о сертификации оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

За поддержание в целом законопроекта №3364-1-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации "Укрэнерго" на внеочередном заседании в четверг проголосовало 296 народных депутатов.

За проголосовало 214 депутатов от правящей фракции "Слуга народа", 22 – от фракции "Евросолидарность", 15 – от фракции "Батькивщина", 13 – от фракции "Голос", 8 – от группы "За будущее", еще 10 голосов дали внефракционные депутаты.

Сразу после голосования НЭК "Укрэнерго" на своем сайте сообщила, что приветствует этот важный шаг со стороны парламентариев, указав, что сертификация является важным условием интеграции объединенной энергосистемы Украины в сети континентальной Европы ENTSO-E.

"Мы очень благодарны всем, кто приложил усилия для принятия законопроекта. Это была тяжелая, но очень важная работа, позволяющая нам стать на шаг ближе к интеграции ENTSO-E", – отметил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

Согласно сообщению, после вступления закона в силу, "Укрэнерго" подаст в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, документы для сертификации.

В НЭК подчеркнули, что в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в него были добавлены нормы, позволяющие внедрять совместные аукционы на распределение пропускной способности межгосударственных сечений между Украиной и соседними с ОСП зонами ENTSO-E, которые существенно упростят экспорт/импорт э/э в Европу.

"Будет обеспечен беспрепятственный доступ всех участников рынка к пропускной способности межгосударственных сечений, минимизировано количество процедур, необходимых для обеспечения межгосударственной торговлей э/э, и ускорено их прохождение", – отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в "Укрэнерго" акцентировали, что совместные аукционы позволят решить проблему взыскания платы за услуги по передаче при экспорте э/э.

"Это очень важно для обеспечения финансовой стабильности ОСП, поскольку сейчас по этому вопросу продолжается ряд судебных споров между ОСП и экспортерами. Вместе с тем совместные аукционы позволят "Укрэнерго" компенсировать затраты на услуги по передаче в ходе экспорта через механизм ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), действующий в странах ENTSO-E", – подчеркнули в компании.

Со своей стороны глава энергокомитета Рады Андрей Герус в Телеграм-канале отметил, в частности, что в связи с окончанием отопительного сезона закон вводит ограничение/запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси (регулятор получил право до конца года ограничивать пропускную способность, распределяющуюся на месячных и годовых аукционах относительно сечений со странами - не членами Европейского Энергосообщества – ИФ). Кроме того, по словам Геруса, закон обязывает генкомпании, находящиеся в коммунальной собственности, продавать э/э на конкурентных аукционах.

Как сообщалось, законопроект №3364-1-д относительно сертификации оператора системы передачи (ОСП) "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator) в первом чтении Рада приняла в феврале текущего года.

Согласно ему, ОСП сможет быть не только собственник системы передачи, как записано в действующем законе о рынке э/э, но и субъект хозяйствования государственной формы собственности, которому переданы права на ее управление.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основной его задачей является урегулирование вопроса сертификации ОСП по модели ISO, предусматривающей: ОСП пользуется имуществом, обеспечивающем целостность объединенной энергосистемы Украины и диспетчерское управление, при этом такое имущество остается в собственности государства.

НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон "О рынке э/э" (в ч.3 ст. 32) для окончательной сертификации компании.

В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации "Укрэнерго" не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям по части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.