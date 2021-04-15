"Интергал-Буд" заявляет о нападении злоумышленников на отделения продаж в Киеве

Группа неустановленных лиц ворвалась в четверг в несколько столичных отделений продаж строительной компании "Интергал-Буд" и блокировала их работу, сообщили в пресс-службе компании.

"Пострадавших в результате атаки среди работников компании нет, размеры ущерба уточняются. На ход строительства объектов компании инциденты не повлияли. Мы продолжаем выполнять свои обязательства в срок и с неизменным качеством", – говорится в сообщении.

По данным компании, это не первое нападение на отделения продаж, совершенное "титушками", причисляющими себя к активистским общественным организациям. "Очевидно, что они на самом деле выполняют приказы представителей организованной преступности", - считают в "Интергал-Буде".

В компании считают, что попытки помешать ее деятельности с помощью шантажа, угроз и вандализма подрывают доверие инвесторов и разрушают инвестиционный климат в стране.

"Компания обращается к руководителям правоохранительных ведомств с призывом дать решительный отпор экономическому терроризму, принять все меры для установления лиц не только исполнителей преступления, но и заказчиков этих нападений, и дать правовую оценку их деятельности", – говорится в сообщении.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 157 домов (Киев, Киевская область, другие регионы страны). В столице реализовано 10 жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24", "Малахит" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства - около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.