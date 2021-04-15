Экономика

18:17 15.04.2021

ДТЭК КЭС отрицает нарушения при подключении объекта в Плютах

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ДТЭК КЭС отрицает нарушения при подключении объекта в Плютах

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" отрицает нарушения, которые, по информации Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), якобы были совершены при подключении к сетям объекта в селе Плюты (Обуховский р-н Киевской обл.), связанного с основным акционером компании Ринатом Ахметовым.

"Регулятор на заседании 15 апреля не накладывал штраф на "ДТЭК Киевские электросети" из-за нарушений лицензионной деятельности при присоединении объекта строительства в селе Плюты. НКРЭКУ обосновала штраф нарушениями относительно других объектов в период 2019-20 годов", – отметила компания в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

НКРЭКУ на заседании в четверг оштрафовала "ДТЭК КЭС" на 1,7 млн грн, обвинив компанию в ряде нарушений лицензионной деятельности, в частности, несвоевременные присоединения потребителей, несвоевременные выплаты компенсаций за предоставление некачественных услуг, а также введение в эксплуатацию с нарушением законодательства объектов на 311,3 млн грн.

По словам члена Комиссии Ольги Бабий, "ДТЭК КЭС" несанкционированно и неправомерно присоединила к сетям объект в селе Плюты, так как объект находится за пределами территории осуществления лицензионной деятельности. "Формально, по документам, это санаторий, а физически – это помещение Рината Леонидовича", – сказала она в ходе заседания.

В ДТЭК КЭС подчеркнули, что не согласны с решением регулятора о наложении штрафа, поскольку все жалобы клиентов, ставшие причиной разбирательств со стороны регулятора, были устранены до начала проверки.

Относительно объекта в Плютах в компании разъяснили, что ДТЭК КЭС действует исключительно в рамках законодательства и предоставляет равный доступ для присоединения всем клиентам при условии полной оплаты стоимости присоединения. При этом в ДТЭК КЭС подчеркнули, что клиент может самостоятельно выбирать ОСР, от которого он хочет присоединиться.

"Заказчик уплатил полную стоимость присоединения и строительства электролиний к его объекту. ДТЭК КЭС предоставил регулятору полный перечень документов, подтверждающих эту оплату. Законность присоединения также подтверждена независимой проверкой уполномоченных органов", – отметили в компании.

По ее данным, присоединение объекта в Плютах было выполнено 30 ноября 2020 года, и регулятор получит данные об изменении территории лицензионной деятельности в срок, отведенный законом и постановлением, – до 20 мая 2021 года.

Помимо того по итогам проверки деятельности "ДТЭК КЭС" НКРЭКУ в четверг приняла постановление, которое предусматривает обязательства компании учесть в инвестиционных программах на 2021 и 2022 гг. дополнительный доход компании 2019-2020 гг. на общую сумму 251 млн грн.

"ДТЭК КЭС" отметила, что работает в полном соответствии с законодательством Украины и в течение 2021-2022 годов планирует реинвестировать этот дополнительный доход, который соответствует предоставленным Регулятору отчетным финансовым данным. В компании указали, что доход был получен благодаря эффективной организации работы: экономии на закупке потерь, операционных расходах, прочее.

В "ДТЭК КЭС" добавили, что в 2020 году были проведены работы по модернизации инфраструктуры сетей Киева в рамках инвестиционной программы, что позволило повысить качество электроснабжения клиентов. В частности, установленный НКРЭКУ показатель качества SAIDI (отсутствия электроэнергии) по итогам 2020 года составил 156 минут в год, что в шесть раз меньше среднего показателя по стране.

Теги: #дтэк_кэс #ахметов #дтэк #нкрэку
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