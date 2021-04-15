Экономика

18:07 15.04.2021

Бизнес ожидает замедления роста инфляции и ослабление девальвации гривни – опрос НБУ

2 мин читать
Бизнес ожидает замедления роста инфляции и ослабление девальвации гривни – опрос НБУ

Украинский бизнес улучшил ожидания относительно замедления инфляции на протяжении ближайших 12 месяцев до 7,7% с 7,9% и ослабления курса гривни до 29,15 грн/$1 с 29,68 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, обнародованного на сайте НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий вырос по сравнению с прошлым кварталом до 108,4% с 99,6%, вернувшись к положительным значениям.

По данным центробанка, улучшение произошло в основном за счет высоких оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, а также инвестиционных расходов на строительство.

Опрос свидетельствует, что улучшение финансового состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий энерго- и водоснабжения, которые считают, что их состояние не изменится в следующие 12 месяцев.

Согласно отчету, бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Оптимистичные настроения преобладают во всех секторах экономики, кроме энерго- и водоснабжения.

По данным опроса, шестой квартал подряд бизнес настроен сокращать количество работников. При этом респонденты предприятий торговли и добывающей промышленности ожидают увеличения количества своих работников.

В то же время большинство компаний (62,9%) планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев и лишь 2% компаний готовы к уменьшению зарплат.

Опрос демонстрирует, что доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, снизилась до 39,3% (в предыдущем квартале - 41,7%). Подавляющее большинство заемщиков (78,7%) предпочитает привлекать средства в национальной валюте. В то же время выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом - до 8,7% с 6,9%. Указывается, что главными препятствиями для привлечения новых кредитов предприятия назвали высокие ставки (55,9% респондентов) и чрезмерные требования к залогу (40,9%).

В опросе деловых ожиданий приняло участие 687 предприятий из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,3% – компании перерабатывающей промышленности, 16% – оптовой торговли, 15% – сельского хозяйства, 13,2% – транспорта и связи, 6,8% – добывающей промышленности, 4,8% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,5% – розничной торговли, 3,1% – строительства, 18,2% – предприятия других отраслей.

ИДО – агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 – негативных экономических настроений.

Теги: #нбу #нацбанк #гривня #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 15.04.2021
Глава Нацбанка призвал членов Совета НБУ придерживаться "режима тишины" и политики "единого голоса"

Глава Нацбанка призвал членов Совета НБУ придерживаться "режима тишины" и политики "единого голоса"

14:44 15.04.2021
Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

14:39 15.04.2021
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 3,8% и улучшил до 4% в 2022г

Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 3,8% и улучшил до 4% в 2022г

14:33 15.04.2021
Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

14:16 15.04.2021
Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021г до 8% и подтвердил 5% в 2022г

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021г до 8% и подтвердил 5% в 2022г

14:04 15.04.2021
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

18:58 14.04.2021
Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7% с перспективой дальнейшего роста

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки минимум до 7% с перспективой дальнейшего роста

17:49 12.04.2021
Курс гривни на межбанке в понедельник ослабился до 27,95 грн/$1

Курс гривни на межбанке в понедельник ослабился до 27,95 грн/$1

14:19 12.04.2021
Минцифры летом намерено открыть центр "Дия.Бизнес" в Буче

Минцифры летом намерено открыть центр "Дия.Бизнес" в Буче

22:28 09.04.2021
Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

"Интергал-Буд" заявляет о нападении злоумышленников на отделения продаж в Киеве

ДТЭК КЭС отрицает нарушения при подключении объекта в Плютах

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Увеличение акциза на автогаз, запуск толлинга и детенизация рынка топлива приведут к росту поступлений в Дорожный фонд на треть - глава "Укравтодора"

США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

"Запорожсталь" бесплатно передает украинским больницам медицинский кислород после его сертификации Минздравом

Продажи нового жилья в Киеве в I кв. возросли на 30% – InCo home

В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА