Экономика

17:02 15.04.2021

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

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Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Кабинет министров Украины дополнительно направил 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19, сообщило Министерство финансов.

"14 апреля принято постановление правительства о дополнительном направлении из государственного бюджета средств в размере 6,5 млрд грн на закупку вакцин от острой респираторной болезни COVID-19. Это решение в тот же день согласовал комитет Верховной Рады по вопросам бюджета", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметило министерство, с учетом соответствующих расходов в минувшем году общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин составляет 11,4 млрд грн.

Минфин также указал, что планируется вакцинировать 24 млн чел., или 70% взрослого населения до конца 2021 года. Однако это требует почти 6 млн вакцинаций ежемесячно с мая до конца года (в среднем свыше 250 тыс. вакцинаций в день), что в Минфине считают вызовом для Министерства здравоохранения в контексте своевременной закупки и поставки в Украину, а также организации вакцинации.

"Для этого необходимо обеспечить поступление почти 48 млн доз вакцин с учетом 8 млн доз, которые должны быть получены бесплатно в рамках механизма COVAX", – указало министерство.

Теги: #коронавирус #кабмин #бюджет #вакцина #минфин
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