Экономика

16:59 15.04.2021

Увеличение акциза на автогаз, запуск толлинга и детенизация рынка топлива приведут к росту поступлений в Дорожный фонд на треть - глава "Укравтодора"

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Увеличение акциза на автогаз, запуск толлинга и детенизация рынка топлива приведут к росту поступлений в Дорожный фонд на треть - глава "Укравтодора"

 Команда "Большого строительства" в настоящее время работает над привлечением дополнительного финансирования в Дорожный фонд, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков, выступая на онлайн-форуме Ukrainian Transport Infrastructure Week.

По его словам, среди дополнительных инструментов привлечения дополнительного финансирования для Дорожного фонда могут быть увеличение акциза на автомобильный газ, запуск в Украине системы толлинга и детенизация рынка топлива.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожный фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП", - отметил Кубраков.

Руководитель транспортных проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Андрей Цокол напомнил, что подписанное в 2020 году кредитное соглашение с "Укравтодором" кроме реконструкции трассы Киев-Одесса и строительства Северного обхода Львова предусматривает также реализацию четырех реформ в дорожной отрасли, ключевая из которых направлена на предупреждение коррупционных рисков.

По его словам, в агентстве уже работают консультанты банка, изучающие и анализирующие имеющиеся в "Укравтодоре" закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции. На основе их отчета до июля текущего года планируется финализировать и утвердить план антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию плана в "Укравтодоре" и его подразделениях. Далее опыт сотрудничества с "Укравтодором" будет расширен на другие правительственные учреждения в Украине.

Как сообщалось, в 2021 году за счет средств Дорожного фонда будут профинансированы 66,4 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры. Всего на развитие дорог на 2021 год в госбюджете заложено 81,3 млрд грн.

 

Теги: #укравтодор #кубраков
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