Экономика

15:17 15.04.2021

"Запорожсталь" бесплатно передает украинским больницам медицинский кислород после его сертификации Минздравом

2 мин читать
"Запорожсталь" бесплатно передает украинским больницам медицинский кислород после его сертификации Минздравом

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест", совместно с Фондом Рината Ахметова системно обеспечивает медицинским кислородом больницы Украины для спасения жизней больных COVID-19.

Согласно пресс-релизу предприятия в четверг, с начала апреля больницам Запорожской и Хмельницкой областей уже оказана безвозмездная помощь в объеме более 126 тонн жидкого медицинского кислорода, далее следуют поставки и в другие украинские медучреждения.

При этом уточняется, что в Запорожье медицинский кислород "Запорожстали", лицензированный Министерством здравоохранения как лекарственное средство, получают семь медицинских учреждений: городские больницы №№ 1, 2, 6, 7, 9, городская детская больница №5 и роддом №4.

"В кислороде очень нуждаются больные, он нужен и врачам - для спасения жизни пациентов. С момента получения лицензии на производство кислорода как лекарственного средства к нам обращаются медучреждения многих областей Украины с просьбой выделить кислород. Мы уже наладили системную поставку в больницы Запорожья, 40 т кислорода отправили в Хмельницкую область. На данный момент прорабатываем поставки в Синельниково, Южноукраинск (Николаевская область) и Винницу", - подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

Также сообщается, что в Хмельницкой области кислород "Запорожстали" используют для пациентов, госпитализированных в больницы Дунаевцев, Волочиска, Теофиполя, Староконстантинова, Шепетовки, Изяслава, Славуты, Полонного, городскую и инфекционную больницы Хмельницкого, а также в областной госпиталь ветеранов войны. Транспортировку медицинского кислорода комбината в больницы Хмельницкой области помогло организовать ООО "Эпицентр К".

В пресс-релизе напоминается, что в 2021 году группа "Метинвест" отмечает 15-летие со дня основания.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #кислород #благотворительность #запорожсталь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:57 13.04.2021
Ferrexpo обеспечила медиков Горишних Плавней расходными материалами на ближайшие полгода

Ferrexpo обеспечила медиков Горишних Плавней расходными материалами на ближайшие полгода

19:08 09.04.2021
Железнодорожная больница Одессы получила 60 млн грн на подготовку к приему ковидных пациентов, но не смогла провести кислород – комитет Рады

Железнодорожная больница Одессы получила 60 млн грн на подготовку к приему ковидных пациентов, но не смогла провести кислород – комитет Рады

12:27 09.04.2021
Кабмин разрешил использовать технический кислород при условии соответствия его показателей медицинскому

Кабмин разрешил использовать технический кислород при условии соответствия его показателей медицинскому

19:12 08.04.2021
Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

17:26 08.04.2021
Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

17:59 06.04.2021
Энергоатом готов ежесуточно бесплатно поставлять 5 тыс литров медицинского кислорода в больницы Запорожской, Ровенской и Хмельницкой областей

Энергоатом готов ежесуточно бесплатно поставлять 5 тыс литров медицинского кислорода в больницы Запорожской, Ровенской и Хмельницкой областей

09:56 06.04.2021
Больницы Хмельницкой области получили долгожданный кислород

Больницы Хмельницкой области получили долгожданный кислород

01:36 04.04.2021
Минздрав сертифицировал производимый на "Запорожстали" кислород как лекарственное средство

Минздрав сертифицировал производимый на "Запорожстали" кислород как лекарственное средство

15:02 01.04.2021
В Харьковской области занято большинство "ковидных" коек со стационарным кислородом

В Харьковской области занято большинство "ковидных" коек со стационарным кислородом

18:07 29.03.2021
Благодаря абонентам Киевстар собрано более 7 миллионов гривен для детских больниц

Благодаря абонентам Киевстар собрано более 7 миллионов гривен для детских больниц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

Суд удовлетворил апелляцию группы "JTI Украина" и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 923 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

Продажи нового жилья в Киеве в I кв. возросли на 30% – InCo home

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 3,8% и улучшил до 4% в 2022г

В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021г до 8% и подтвердил 5% в 2022г

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из-за ограничений на въезд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА