Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила спрос на валюту, однако золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) достаточно для сдерживания спроса на валюту, сообщило руководство НБУ.

"К сожалению, провокационные действия России на Востоке ухудшили оценку инвесторами перспектив украинского рынка. В настоящее время наблюдается небольшой спрос со стороны нерезидентов. Мы надеемся, что в случае снижения военного напряжения нерезиденты могут активно возвращаться на рынок ОВГЗ", – сказал замглавы НБУ Юрий Гелетий в ходе брифинга в четверг.

В свою очередь глава центробанка Кирилл Шевченко отметил, что НБУ обладает достаточным объемом резервов.

"После новостей о начале эскалации мы ощутили дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. НБУ проводил интервенции и благодаря его действиям нам удалось сгладить этот спрос. НБУ имеет достаточные золотовалютные резервы, чтобы сдерживать дополнительный спрос. В дальнейшем, безусловно, такой фактор, как эскалация на границах Украины, будет рассматриваться как допущение макропрогноза", – пояснил глава Нацбанка.