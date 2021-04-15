Экономика

14:44 15.04.2021

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

1 мин читать
Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила спрос на валюту, однако золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) достаточно для сдерживания спроса на валюту, сообщило руководство НБУ.

"К сожалению, провокационные действия России на Востоке ухудшили оценку инвесторами перспектив украинского рынка. В настоящее время наблюдается небольшой спрос со стороны нерезидентов. Мы надеемся, что в случае снижения военного напряжения нерезиденты могут активно возвращаться на рынок ОВГЗ", – сказал замглавы НБУ Юрий Гелетий в ходе брифинга в четверг.

В свою очередь глава центробанка Кирилл Шевченко отметил, что НБУ обладает достаточным объемом резервов.

"После новостей о начале эскалации мы ощутили дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. НБУ проводил интервенции и благодаря его действиям нам удалось сгладить этот спрос. НБУ имеет достаточные золотовалютные резервы, чтобы сдерживать дополнительный спрос. В дальнейшем, безусловно, такой фактор, как эскалация на границах Украины, будет рассматриваться как допущение макропрогноза", – пояснил глава Нацбанка.

Теги: #нбу #агрессия_рф #резервы #нацбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 15.04.2021
Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Украины призвали РФ прекратить провокации вблизи границы и в Крыму

14:39 15.04.2021
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 3,8% и улучшил до 4% в 2022г

Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 3,8% и улучшил до 4% в 2022г

14:33 15.04.2021
Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

14:16 15.04.2021
Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021г до 8% и подтвердил 5% в 2022г

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021г до 8% и подтвердил 5% в 2022г

14:04 15.04.2021
Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

13:36 15.04.2021
Зеленский проинформировал президента Финляндии об обострении ситуации на Донбассе и концентрацию войск РФ на границе с Украиной

Зеленский проинформировал президента Финляндии об обострении ситуации на Донбассе и концентрацию войск РФ на границе с Украиной

12:39 15.04.2021
Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

Кулеба: Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными

12:18 15.04.2021
Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

Помощь Запада перед лицом агрессии РФ может включать введение санкций или усиление обороноспособности Украины - Кулеба

10:36 15.04.2021
Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона лично приехать в Украину и вместе показать реальное сопротивление российской агрессии

10:00 15.04.2021
Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

Украинский дипломат призвал Запад помочь Украине в борьбе с эскалацией со стороны РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

Суд удовлетворил апелляцию группы "JTI Украина" и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 923 млн грн

Жмак в суде будет оспаривать свое увольнение из "Укрзализныци", обвиняет набсовет в коррупции

ПОСЛЕДНЕЕ

США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

"Запорожсталь" бесплатно передает украинским больницам медицинский кислород после его сертификации Минздравом

Продажи нового жилья в Киеве в I кв. возросли на 30% – InCo home

В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из-за ограничений на въезд

Вагоностроители и операторы рынка ж/д вагонов предлагают ужесточить нормативы плановых ремонтов вагонов и усилить контроль за ними

Суд удовлетворил апелляцию группы "JTI Украина" и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 923 млн грн

"Укрзализныця" возобновила "пятидневку" для всех железнодорожников

Шмыгаль поручил Минкультуры представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА