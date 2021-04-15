Экономика

14:33 15.04.2021

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

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Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики, сообщила пресс-служба Нацбанка в четверг.

Согласно сообщению, ключевым риском для макропрогноза является усиление параметров карантина в Украине и в мире, а также низкие темпы вакцинации в стране.

Указывается, что, несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, усиление карантина замедляет восстановление деловой активности.

Помимо этого, рисками выступают эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.

Теги: #коронавирус #нацбанк #экономика
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