Экономика

13:33 15.04.2021

Вагоностроители и операторы рынка ж/д вагонов предлагают ужесточить нормативы плановых ремонтов вагонов и усилить контроль за ними

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Вагоностроители и операторы рынка ж/д вагонов предлагают ужесточить нормативы плановых ремонтов вагонов и усилить контроль за ними

Выполнение минимального уровня плановых объемов ремонтных работ грузовых железнодорожных вагонов – одна из главных причин неудовлетворительного технического состояния подавляющего большинства грузовых вагонов, курсирующих по железной дороге Украины, считают вагоностроители, собственники подвижного состава и логистические компании.

Комплекс предлагаемых ими мер для изменения ситуации содержится в переданном агентству "Интерфакс-Украина" письме, направленном на имя министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. главы "Укрзализныци" Ивана Юрика.

Авторы письма, в частности, предлагают запретить продление срока служба вагонов по итогам деповского или капитального ремонта, оставив только продление по итогам капремонта по техусловиям (КРП), при этом право КРП предоставить только вагоностроительным предприятиям с учетом их более развитых мощностей.

Кроме того, предлагается продление срока службы грузовых вагонов после КРП ограничить сроком в пять лет, а плановые ремонты (деповский и капитальный) для вагонов с продленным сроком выполнять в два раза чаще.

В письме отмечается, что с учетом несущественной разницы в расходах на содержание и эксплуатацию нового грузового вагона по сравнению с вагоном с продленным сроком эксплуатации, операторы подвижного состава всех форм собственности лишены экономических стимулов для обновления собственного подвижного состава, что стимулирует импорт списанных вагонов из-за рубежа.

"Регламент проведения плановых ремонтов вагонов с исчерпанным нормативным сроком эксплуатации существенно не отличается от регламента для новых вагонов. Как следствие – ежедневная эксплуатация около 56% рабочего парка несет техногенные риски и повышает аварийность, в 5-8 раз увеличивает количество внеплановых ремонтов", - отмечается в письме.

Кроме того, подписанты документа предлагают усилить контроль со стороны Государственной службы безопасности на транспорте за соответствием выполнения плановых и внеплановых ремонтных работ установленным нормативам, а также устранить возможность выполнения указаний отдельных служебных лиц "Укрзализныци", которые в нарушение правил смягчают требования к техническому состоянию вагонов.

Согласно тексту письма, цель разработанных предложений - усовершенствовать по итогам обсуждения с Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" технические аспекты процедур продления сроков эксплуатации грузовых вагонов и правил их эксплуатации для приведения текущего технического состояния вагонов с истекшим сроком эксплуатации к нормативному, уменьшение рисков техногенных катастроф, повышение заинтересованности операторов в закупке новых грузовых вагонов украинских производителей.

Письмо подписали руководители Крюковского вагоностроительного завода, АО "Днепровагонмаш", "Аурум Груп" и Дизельного завода, компаний "Промвагонтранс", ТАС-Логистик, "Украинская зерновая логистика", "Луи Дрейфус Компани", "Первая логистрическая компания".

Теги: #вагоностроители #вагоны #ремонт #желдорога
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