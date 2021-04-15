Экономика

13:25 15.04.2021

Суд удовлетворил апелляцию группы "JTI Украина" и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 923 млн грн

3 мин читать
Суд удовлетворил апелляцию группы "JTI Украина" и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 923 млн грн

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" по делу 910/17623/19, отменил решение Хозяйственного суда Киева от 13 августа 2020 года, и новым решением отменил штрафы на общую сумму 923 млн грн, наложенные на них в 2019 году Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Согласно решению суда, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, Северный апелляционный хозяйственный суд постановил признать недействительным пункт 1 и 11 решения АМКУ №697-р от 10 октября 2019 года в части, касающейся группы компаний JTI, а также признать недействительными пункты 5 и 6 данного решения.

Согласно судебному решению, АМКУ, по мнению истцов, не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для данного дела, что привело к принятию незаконного решения и нарушению норм материального права, поскольку, по мнению истцов, последние не совершали противоправных действий в виде антиконкурентных согласованных действий с другими производителями. По утверждению группы компаний "JTI Украина", Комитет не учел, что причины ухода с рынка дистрибьюторов в 2010-2011 годах находится вне контроля истцов. Помимо того, компании сообщили о необоснованно высоком размере наложенного на них штрафа.

Суд постановил взыскать с АМКУ в пользу ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчуг Полтавской обл.) и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (Киев) по 19,0 тыс. грн судебного сбора.

Северный апелляционный суд также постановил вернуть в Хозяйственный суд Киева материалы дела №910/17623/19.

Постановление апелляционной инстанции вступило в силу со дня его принятия.

Компании ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" в августе 2020 года приняла решение оспаривать в Северном апелляционном хозяйственном суде решение Хозяйственного суда Киева, который отказал в удовлетворении иска табачного производителя относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в марте 2021 года первой в Украине получила статус авторизированного экономического оператора (АЭО) – формализированного признака высшего доверия к предприятию со стороны таможенных органов. Кабинет министров Украины принял в июле 2020 года постановление, запускающее практическую реализацию программы авторизированных экономических операторов (АЭО). Данный институт был введен Всемирной таможенной организацией в 2005 году, и на сегодня его программы АЭО реализованы в 83-х странах мира, а еще в 19-ти – в процессе внедрения

"JTI Украина" – один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.). Начиная с 1993 года компания инвестировала в Украину более $300 млн, создала более 900 прямых рабочих мест.

Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.

Продукция реализуется в Украине и экспортируется в 22 страны.

Теги: #джей_ти_интернешнл #суд #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 15.04.2021
Тупицкий в очередной раз не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, рассмотрение отложено до 29 апреля

Тупицкий в очередной раз не пришел в суд на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, рассмотрение отложено до 29 апреля

07:03 15.04.2021
В Нидерландах возобновляются предварительные слушания в деле о сбитом МН17

В Нидерландах возобновляются предварительные слушания в деле о сбитом МН17

22:09 14.04.2021
Суд по делу Кернеса отложен до 28 апреля

Суд по делу Кернеса отложен до 28 апреля

19:18 14.04.2021
Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к Медведчуку

Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к Медведчуку

18:55 14.04.2021
Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к Медведчуку

Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента о применении санкций к Медведчуку

16:25 14.04.2021
ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в АМКУ по поводу неправомерного использования ее ТМ конкурентом

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в АМКУ по поводу неправомерного использования ее ТМ конкурентом

13:55 14.04.2021
Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

12:39 14.04.2021
Кассационный гражданский суд передал дело о выплате компаниям Суркисов $350 млн Большой палате

Кассационный гражданский суд передал дело о выплате компаниям Суркисов $350 млн Большой палате

18:04 13.04.2021
Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко на указ Зеленского о санкциях против неё на конец мая

Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко на указ Зеленского о санкциях против неё на конец мая

17:54 13.04.2021
Суд перенес на 25 апреля рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Суд перенес на 25 апреля рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

Жмак в суде будет оспаривать свое увольнение из "Укрзализныци", обвиняет набсовет в коррупции

"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники из-за эскалации со стороны РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021г до 8% и подтвердил 5% в 2022г

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Убытки банков от принятого Радой закона о принудительной реструктуризации превысят 10 млрд грн – НАБУ

SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из-за ограничений на въезд

Вагоностроители и операторы рынка ж/д вагонов предлагают ужесточить нормативы плановых ремонтов вагонов и усилить контроль за ними

"Укрзализныця" возобновила "пятидневку" для всех железнодорожников

Шмыгаль поручил Минкультуры представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма

Жмак в суде будет оспаривать свое увольнение из "Укрзализныци", обвиняет набсовет в коррупции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА