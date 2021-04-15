Суд удовлетворил апелляцию группы "JTI Украина" и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 923 млн грн

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" по делу 910/17623/19, отменил решение Хозяйственного суда Киева от 13 августа 2020 года, и новым решением отменил штрафы на общую сумму 923 млн грн, наложенные на них в 2019 году Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Согласно решению суда, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, Северный апелляционный хозяйственный суд постановил признать недействительным пункт 1 и 11 решения АМКУ №697-р от 10 октября 2019 года в части, касающейся группы компаний JTI, а также признать недействительными пункты 5 и 6 данного решения.

Согласно судебному решению, АМКУ, по мнению истцов, не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для данного дела, что привело к принятию незаконного решения и нарушению норм материального права, поскольку, по мнению истцов, последние не совершали противоправных действий в виде антиконкурентных согласованных действий с другими производителями. По утверждению группы компаний "JTI Украина", Комитет не учел, что причины ухода с рынка дистрибьюторов в 2010-2011 годах находится вне контроля истцов. Помимо того, компании сообщили о необоснованно высоком размере наложенного на них штрафа.

Суд постановил взыскать с АМКУ в пользу ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчуг Полтавской обл.) и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (Киев) по 19,0 тыс. грн судебного сбора.

Северный апелляционный суд также постановил вернуть в Хозяйственный суд Киева материалы дела №910/17623/19.

Постановление апелляционной инстанции вступило в силу со дня его принятия.

Компании ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" в августе 2020 года приняла решение оспаривать в Северном апелляционном хозяйственном суде решение Хозяйственного суда Киева, который отказал в удовлетворении иска табачного производителя относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в марте 2021 года первой в Украине получила статус авторизированного экономического оператора (АЭО) – формализированного признака высшего доверия к предприятию со стороны таможенных органов. Кабинет министров Украины принял в июле 2020 года постановление, запускающее практическую реализацию программы авторизированных экономических операторов (АЭО). Данный институт был введен Всемирной таможенной организацией в 2005 году, и на сегодня его программы АЭО реализованы в 83-х странах мира, а еще в 19-ти – в процессе внедрения

"JTI Украина" – один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.). Начиная с 1993 года компания инвестировала в Украину более $300 млн, создала более 900 прямых рабочих мест.

Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.

Продукция реализуется в Украине и экспортируется в 22 страны.