"Укрзализныця" возобновила "пятидневку" для всех железнодорожников

АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновила пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы компании Ивана Юрика в четверг.

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений. Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - отметил Юрик, цитирует пресс-служба.

Кроме того, как отмечается в сообщении, компания с 1 апреля осуществляет все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором, а также увеличен размер суточных для работников компании с 200 грн до 250 грн.