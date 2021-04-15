Экономика

12:19 15.04.2021

"Укрзализныця" возобновила "пятидневку" для всех железнодорожников

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"Укрзализныця" возобновила "пятидневку" для всех железнодорожников

АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновила пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы компании Ивана Юрика в четверг.

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений. Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - отметил Юрик, цитирует пресс-служба.

Кроме того, как отмечается в сообщении, компания с 1 апреля осуществляет все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором, а также увеличен размер суточных для работников компании с 200 грн до 250 грн.

Теги: #укрзализныця
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