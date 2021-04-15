NAI Ukraine возглавляет ТОП-5 компаний-брокеров коммерческой недвижимости Украины

Суммарная площадь торговой недвижимости Украины, на которой NAI Ukraine обеспечивает набор арендаторов, составляет 1,221 млн кв. м, что обеспечивает компании первое место на отечественном рынке, сообщил СЕО NAI Ukraine Виталий Бойко на вебинаре “Эра изменений в девелопменте торговой недвижимости”.

"Мы управляем более 1 млн кв. м площадей в столичных ТРЦ и 137 тыс. кв. м в региональных. В частности, обеспечиваем брокеридж Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall, April City", - сообщил Бойко.

В Топ-5 компаний, коммерциализирующих торговую недвижимость, также входят: Colliers International (Украина) – 586,5 тыс. кв. м в целом, в столице 506,9 тыс. кв. м и 79,6 тыс. кв. м в регионах; Nhood Украина – 511 тыс. кв. м, включая 446 тыс. кв. м в столице и 65 тыс. кв. м в регионах; Cushman & Wakefield в Украине – 428,25 тыс. кв. м, 247 тыс. кв. м в столице и 181,25 тыс. кв. м в регионах, UTG – 322,2 тыс. кв. м, включая 210,5 тыс. кв. м в столичных ТРЦ и 111,7 тыс. кв. м в региональных. Указанные цифры оценены на базе информации сайтов компаний.

Компания NAI Ukraine основана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global, компании №3 в мировом рейтинге консалтинговых компаний и недвижимости 2020 года.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.