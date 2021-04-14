Экономика

19:02 14.04.2021

"ГарПок" реализовал все предложенные 130 тыс. МВт-ч "зеленой" э/э на май с превышением цены от 8,5% до 30%

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"ГарПок" реализовал все предложенные 130 тыс. МВт-ч "зеленой" э/э на май с превышением цены от 8,5% до 30%

ГП "Гарантированный покупатель" на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) реализовал все предложенные 130,2 тыс. МВт-ч "зеленой" электроэнергии с поставкой на май, свидетельствуют данные на сайте биржи в среду.

Согласно биржевому бюллетеню, предлагался дневной ресурс шестью блочными позициями - от 6,2 тыс МВт-ч до 37,2 тыс. МВт-ч.

Самая высокая цена сложилась на 24,8 тыс МВт-ч электроэнергии с поставкой на 10:00-17:00 на все дни – 1533,46 грн/МВт-ч (на 30% выше стартовой). Самая низкая была на ресурс с поставкой 12:00-15:00 на все дни – 1281,18 грн/МВт-ч плюс 8,5% к стартовой.

Все блочные позиции предлагались по стартовой цене 1180,38 грн/МВт-ч.

Покупателями электроэнергии на этот раз стали шесть компаний: ООО "ОНК-Групп", "НЭК", "Д. Трейдинг", "Юнайтед Энерджи", "Юг Энерго Сбыт", "ЭТГ", ранее неоднократно приобретавшие электроэнергию ВИЭ.

Как сообщалось, в частности на аукционе 19 марта "ГарПок" продал майскую электроэнергию по цене от 1217,84 грн/МВт-ч до 1323,6 тыс. грн/МВт-ч.

Теги: #электроэнергия #виэ
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