Более 80% запросов на квартиры в Киеве приходится на первичный рынок – исследование

Квартиры на первичном рынке жилья Киева составляют 81% в общей структуре спроса в марте 2021 года, при этом в целом спрос снизился на 8% по сравнению с прошлым месяцем, следует из исследования портала Address.ua.

"За счет успешного для большинства девелоперов завершения 2020 года рынок первичной недвижимости заметно оживился – в первом квартале 2021 году открыты продажи в 10 новых ЖК, из них семь – в марте. Спрос также остается достаточно стабильным: в марте количество запросов по поиску квартиры снизилось на 8% после высокой активности покупателей в январе-феврале, но общий объем запросов остается высоким", – сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.

По его словам, в первом квартале 2021 года наблюдалась высокая волатильность цен из-за акций и скидок от застройщиков в предпраздничный период. Так, в январе медианная цена на столичные новостройки выросла на 7%, в феврале снизилась на 9%, а в марте снова выросла на 7% и составила $1077/кв. м.

"С учетом старта очередного локдауна в апреле можно ожидать незначительного снижения продаж за счет технических трудностей с перемещением по городу. Впрочем, сразу после ослабления карантинных ограничений можно ожидать реализации отложенного спроса, который накапливается в этом месяце", – считает эксперт.

Запросы на однокомнатные квартиры в марте-2021 составили 44,7% от общего объема, на двухкомнатные – около 40%, трехкомнатные – 15,1%. При этом самыми популярными стали квартиры в ценовом диапазоне $50-70 тыс. (45%), на втором месте – до $30 тыс. (36%), а квартиры стоимостью $30-50 тыс. заняли 12% в общей структуре спроса.

По данным портала, в марте чаще всего просматривали объявления о продаже квартир в Шевченковском районе столицы (медианная цена – $1,44 тыс./кв. м), далее следует Голосеевский ($1 тыс./кв. м), Печерский ($2,96 тыс./кв. м) и Оболонский ($1 тыс./кв. м) районы. Меньше всего интересовались покупкой квартиры в Подольском районе.

Исследование Address.ua базируется на анализе объявлений, размещенных на портале, и активности пользователей (398 тыс. посещений за март-2021).

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