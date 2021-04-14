Экономика

17:02 14.04.2021

"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники из-за эскалации со стороны РФ

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"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники из-за эскалации со стороны РФ

Государственные оборонные предприятия, входящие в состав "Укроборонпрома", готовы изготовить вдвое больше необходимой для украинской армии продукции, если, из-за военной эскалации на украинско-российской границе, возникнет такая необходимость, говорится в официальном заявлении концерна, обнародованном в среду.

"Учитывая стягивания войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Отмечается, что в 2020 году предприятия, входящие в концерн, выполнили государственный оборонный заказ на 100%, при том, что "каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика". В целом же, объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн.

"Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - резюмируют в "Укроборонпроме".

Теги: #укроборонпром #оружие #объемы
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