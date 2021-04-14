Экономика

16:25 14.04.2021

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в АМКУ по поводу неправомерного использования ее ТМ конкурентом

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ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в АМКУ по поводу неправомерного использования ее ТМ конкурентом

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" (ГК "Нафтогаз Украины") обратилась в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и правоохранительные органы по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности, а именно неправомерного использования торговой марки со стороны ООО "Нафтогаз Постачання".

"Несмотря на схожесть названий, ООО "Нафтогаз Постачання" является частной компанией, созданной в конце 2020 года. И хотя компания зарегистрирована в Киеве, обслуживает она преимущественно клиентов в Кременце Тернопольской области. При этом цены на газ от этого поставщика выше цен ГК "Нафтогаз Украины", в частности, в апреле - на 15%", - говорится в пресс-релизе департамента по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" в среду.

Как следует из пресс-релиза, ГК "Нафтогаз Украины" обращает внимание клиентов, что не имеет никакого отношения к деятельности ООО "Нафтогаз Постачання".

"Использование в своем названии и в доменном имени обозначения "Нафтогаз", идентичного с фирменным наименованием и торговой маркой ГК "Нафтогаз Украины", неправомерно. Более того, учитывая тот факт, что ООО "Нафтогаз Постачання" осуществляет деятельность на рынке природного газа так же, как и ГК "Нафтогаз Украины", использование фонетически похожего названия вводит клиентов в заблуждение", - утверждают в ГК.

По информации компании, с 1 февраля 2021 года 12 тыс. домохозяйств в городе Кременец и близлежащих населенных пунктах Тернопольской области остались без поставщика: ГП "Кременецкое УПРГ", являющегося местным оператором газораспределительных сетей (ГРС), из-за невыполнения требований Кодекса газотранспортной системы прекратило поставлять газ своим бытовым клиентам. Согласно Правилам поставки природного газа, этих клиентов временно обслуживает поставщик "последней надежды" (ППН) — ГК "Нафтогаз Украины".

В то же время ООО "Нафтогаз Постачання" на протяжении февраля и марта 2021 года активно присоединяла клиентов в своем офисе в Кременце, который открыла в здании и на территории - ГП "Кременецкое УПРГ". По свидетельствам жителей Кременца, клиентов, обращавшихся к оператору ГРС с вопросом заключения договоров с новым поставщиком, направляли непосредственно в офис ООО "Нафтогаз Постачання".

"ГК "Нафтогаз Украины" неоднократно обращалась к этому оператору ГРС с предложением о сотрудничестве, а именно по поводу организационной помощи по сбору заявлений от клиентов, желающих присоединиться к ГК "Нафтогаз Украины". Такое сотрудничество значительно упростило бы для жителей области процесс подключения к рыночному поставщику. Однако ГП "Кременецкое УПРГ" сотрудничать отказалось", - отмечает директор ГК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович, которого цитирует пресс-служба.

ГК "Нафтогаз Украины" является частью государственной группы "Нафтогаз" и работает в сфере поставок газа с 2017 года. В настоящее время клиентский портфель компании насчитывает более 900 тыс. домохозяйств в разных областях Украины. В апреле 2021 года цена на газ в рамках тарифного плана "Месячный" от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Теги: #нафтогаз_украины #амку
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