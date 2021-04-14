Экономика

16:17 14.04.2021

Ровенская АЭС подключила к сети второй блок после планового ремонта

2 мин читать
Ровенская АЭС подключила к сети второй блок после планового ремонта

Ровенская АЭС 13 апреля в 16:52 после завершения среднего планового ремонта второго блока подключила к энергосети турбогенератор ТГ-4, сообщила пресс-служба станции.

"Идет плановое повышение мощности блока, которое будет проводиться с регламентированной скоростью в соответствии с программой пуска", - говорится в сообщении.

По данным НЭК "Укрэнерго", спустя почти сутки после включения блок работает на половину от мощности – 229 МВт из 440 МВт.

Таким образом, на вечер среды в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №3 Южно-Украинской АЭС длятся 102-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС – 82-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Запорожской АЭС – 30-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #раэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 11.12.2020
ГИЯРУ подтвердила готовность блока №1 Ривненской АЭС работать до 2030

ГИЯРУ подтвердила готовность блока №1 Ривненской АЭС работать до 2030

09:04 30.04.2020
Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети – "Энергоатом"

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети – "Энергоатом"

10:43 15.03.2020
Ровенская АЭС вывела в плановый ремонт блок №2

Ровенская АЭС вывела в плановый ремонт блок №2

09:36 02.02.2020
Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети

Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети

06:19 01.02.2020
Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №3 Ривненской АЭС отключен от энергосети

14:59 18.09.2018
Ривненская АЭС вывела блок №3 на номинальную мощность

Ривненская АЭС вывела блок №3 на номинальную мощность

10:44 08.07.2018
Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен на плановый ремонт – "Энергоатом"

Энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен на плановый ремонт – "Энергоатом"

18:17 01.06.2018
ГИЯРУ разрешила "Энергоатому" ввод в эксплуатацию комплекса по переработке РАО на РАЭС

ГИЯРУ разрешила "Энергоатому" ввод в эксплуатацию комплекса по переработке РАО на РАЭС

16:47 20.01.2018
Энергоблок №2 Ривненской АЭС, отключенный из-за срабатывания автоматической защиты, подключен к сети

Энергоблок №2 Ривненской АЭС, отключенный из-за срабатывания автоматической защиты, подключен к сети

12:51 19.01.2018
Ривненская АЭС отключила блок №2 от энергосистемы из-за срабатывания автоматической защиты

Ривненская АЭС отключила блок №2 от энергосистемы из-за срабатывания автоматической защиты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники из-за эскалации со стороны РФ

Кабмин утвердил отчет о деятельности правительства за 2020 год - Шмыгаль

ФЛП и наемные сотрудники с 19 апреля смогут направлять заявки на получение помощи по 8 тыс. грн - премьер

Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

Рада отклонила все три проекта постановлений о возврате льгот на э/э и госрегулировании цены газа

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники из-за эскалации со стороны РФ

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в АМКУ по поводу неправомерного использования ее ТМ конкурентом

Украина должна создать равные условия для конкуренции на рынке с белорусскими транспортными средствами – корпорация "Эталон"

Ограничение экспорта подсолнечного масла до конца сезона приведет к потере $3 млрд валютной выручки - УЗА

В Раде выступают за принятие космической программы и развитие предприятий отрасли с соответствующим финансированием

Кабмин утвердил отчет о деятельности правительства за 2020 год - Шмыгаль

Междуреченский ГОК Фирташа с 50,1 млн грн обошел государственную ОГХК на аукционе Госгеонедр за участок титановых руд

Кабмин утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК - Шмыгаль

Чистая прибыль сети магазинов EVA выросла на 71% в 2020 году

Кабмин утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для сотрудников ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА