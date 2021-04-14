Ровенская АЭС подключила к сети второй блок после планового ремонта

Ровенская АЭС 13 апреля в 16:52 после завершения среднего планового ремонта второго блока подключила к энергосети турбогенератор ТГ-4, сообщила пресс-служба станции.

"Идет плановое повышение мощности блока, которое будет проводиться с регламентированной скоростью в соответствии с программой пуска", - говорится в сообщении.

По данным НЭК "Укрэнерго", спустя почти сутки после включения блок работает на половину от мощности – 229 МВт из 440 МВт.

Таким образом, на вечер среды в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №3 Южно-Украинской АЭС длятся 102-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС – 82-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Запорожской АЭС – 30-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.