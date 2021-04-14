Ограничение экспорта подсолнечного масла до конца сезона приведет к потере $3 млрд валютной выручки - УЗА

Введение квот на экспорт Украиной подсолнечного масла до конца текущего сезона приведет к потере около $3 млрд валютной выручки, а также может вызвать рост цен на подсолнечник и подсолнечное масло из-за отказа аграриев от его выращивания, сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в пресс-релизе в среду.

"В 2020/2021 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август), украинские аграрии вырастили около 13 млн тонн подсолнечника, из которого будет произведено около 6 млн т подсолнечного масла. Ожидается, что около 5,6 млн тонн масла будет экспортировано, ведь из года в год внутреннее потребление не превышает 0,4 млн тонн. Следовательно, для обеспечения бюджета валютными поступлениями, а аграриев дополнительными доходами Украина вынуждена экспортировать излишки подсолнечного масла", - отметила ассоциация в пресс-релизе.

УЗА уточнила, что Украина занимает первое место в мире среди экспортеров подсолнечного масла, а мощности отечественных маслопереработчиков позволяют произвести месячный объем внутреннего потребления масла за 1,5 суток.

УЗА отметила отсутствие объективных оснований для ограничения, квотирования или лицензирования аграрного экспорта, в том числе отрасли производства подсолнечного масла, а также отсутствие дефицита масла на внутреннем рынке. По ее данным, решение об ограничении экспорта подсолнечного масла вызовет рост предложения подсолнечника, что обусловит снижение цен на него на внутреннем рынке и приведет к отказу аграриев от его выращивания. Следовательно, Украина столкнется в новом сезоне с дефицитом сырья для перерабатывающих предприятий, потеряет значительные объемы экспорта, валютной выручки и поступлений в госбюджет, а цены на подсолнечник и подсолнечное масло еще больше вырастут.

Как отмечают в ассоциации, правительство ранее пыталось внедрять квотирование экспорта, что привело к коррупционным скандалам, ухудшению ликвидности зерновых и масличных культур, уменьшению доходов производителей и уменьшению валютных поступлений в страну. По ее данным, такие действия правительства Януковича-Азарова спровоцировали международные скандалы и невыполнение Украиной международных контрактов.

УЗА отметила, что в минувшем году Украина присоединилась к группе стран, договорившихся не ограничивать экспорт продовольствия для обеспечения мировой продовольственной безопасности за счет сохранения устоявшихся цепочек поставки продовольствия. В нынешнем году она также присоединилась к Комитету по всемирной продовольственной безопасности ФАО. Ассоциация заявила в пресс-релизе, что считает данное решение правильным, поскольку страна таким образом продемонстрировала миру, что является надежным партнером и субъектом обеспечения продовольственной безопасности, в отличие от прибегнувших к жестким ограничениям экспорта конкурентов, таких как Россия или Аргентина.

"Последствия внедрения квот очень хорошо видны на примере России: из-за введения квот и пошлин на экспорт в текущем маркетинговом сезоне по оценкам экспертов российские производители зерна потеряют $2,8 млрд. А введение с 1 июня 2021 года постоянной пошлины на экспорт зерна будет стоить российским агропроизводителям дополнительно почти еще $5 млрд. Опыт Аргентины, много лет применяющей квоты и экспортные пошлины на зерновые, показывает, что это приводит к замедлению развития агросектора, при этом ей не удается обуздать продовольственную инфляцию для внутренних потребителей", - сообщила в пресс-релизе ассоциация.

УЗА уточнила, что мир входит в новый сырьевой суперцикл, когда растут мировые цены на все сырьевые товары, в том числе на зерновые и масличные. Ассоциация также одобрила действия украинского правительства, которое не приняло никаких административных решений по регулированию цен, несмотря на значительный рост цен на зерновые на мировом и внутреннем рынках.

УЗА отметила, что залог успеха отечественной аграрной отрасли – возможность производителя зарабатывать больше за счет роста урожаев и приносить в страну больше валютных поступлений, а в бюджет - налоговых отчислений. Помимо того, дополнительные валютные поступления от реализации зерновых и масличных культур дают Украине дополнительные возможности держать "монетарную оборону" в условиях экономического кризиса.

"На фоне роста дефицита бюджета и уменьшения валютных резервов с начала этого года, а также отсутствия кредитования от международных финансовых организаций это приведет к крайне сложной ситуации в экономике и бюджете страны. В условиях гибридной войны России против Украины, кажется, что это решение инициируется для нанесения катастрофического удара по экономике Украины наряду с возможной военной эскалацией агрессии против нашей страны", - подытожил президент УЗА Николай Горбачев.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в апреле констатировало по итогам проведения ежедневного мониторинга цен на 21 позицию продуктов питания, что никакого дефицита продуктов или значительных ценовых колебаний внутреннем рынке не наблюдается.

Ведомство уточнило, что совместно с Кабинетом министров Украины применяет взвешенную политику для обеспечения стабильных цен и наличия достаточного количества продуктов на продовольственном рынке.