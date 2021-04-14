Чистая прибыль сети магазинов EVA выросла на 71% в 2020 году

ООО "РУШ" (Днепр), управляющее сетью парфюмерно-косметических магазинов EVA в Украине, в 2020 году увеличило чистую прибыль на 71% по сравнению с 2019 годом - до 548 млн грн

Как сообщила пресс-служба ООО "РУШ", выручка за год выросла на 7% - до 13,445 млрд грн. При этом операционная прибыль составила 1,109 млрд грн, что на 36% больше, чем в 2019 году.

Операционная маржа компании увеличилась до 8,2% с 6,5%, EBITDA 12М - до 1,916 млрд грн с 1,389 млрд грн.

В компании подчеркивают, что чистая прибыль реинвестируется в развитие. Так, чистое движение средств от инвестиционной деятельности за 2020 год составило 378 млн грн (в 2019-м - 432 млн грн).

Кроме того, отмечается: несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2020 году, компания продолжала развивать сети: было открыто 88 новых магазинов EVA в 51 населенном пункте Украины.

ООО "РУШ" основано в 2002 году. Имеет 51 собственную торговую марку, которые представлены товарами для дома, парфюмерией, косметикой, бижутерией, средствами личной гигиены, аксессуарами, бельем и детскими товарами.

Компания Nometros Investments Ltd. (Кипр) приобрела 100% ООО "РУШ" в 2008 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами компании являются украинские бизнесмены Руслан Шостак и Валерий Киптык (по 50%).

Уставный капитал ООО "РУШ" составляет 10 млн грн.